Nino Niederreiter a fait parler la foudre lors de la victoire des Hurricanes face à Vancouver dimanche (4-3 aux penaltys). «El Nino» a permis à Carolina d'égaliser (1-1, 22e) sur un enchaînement magnifique.

Une victoire importante

Niederreiter était muet depuis six rencontres et un but lors de la victoire des siens face à Los Angeles le 11 janvier dernier. Il n’a pas pris part à la séance de tirs au but. Le Grison a porté son total de points à 23 en inscrivant son 7e but de la saison. Son meilleur bilan comptable en NHL remonte à l'exercice 2016-2017 lorsqu'il avait cumulé 57 unités (en 82 matches) avec Minnesota.

Cette victoire à domicile, face à l’une des meilleures équipes de la Conférence Ouest, permet à Carolina de remonter au 8e rang à l’Est. Les Hurricanes occupent virtuellement la dernière place qualificative pour les play-off.

Siegenthaler battu

Autre Suisse engagé dimanche, Jonas Siegenthaler a été battu à domicile avec Washington par Pittsburgh (3-4). Le défenseur, qui a cadré deux tirs, a été aligné durant 11’28. Il affiche un bilan négatif (-1) durant cette défaite.