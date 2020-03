Les «Suisses sur glace»

La Poste consacre deux timbres-poste aux «Suisses sur glace». Ils illustrent l'ambiance positive qui entoure l'événement et mettent en avant l'«identité suisse». On aperçoit les trois sommets Eiger, Mönch et Jungfrau à l'arrière-plan tandis que les sujets s'inspirent fortement de la campagne officielle du championnat du monde: l'international helvétique Nino Niederreiter assénant un tir de toutes ses forces et quatre joueurs, gardien compris, s'élançant avec détermination sur la glace. À partir du 5 mars 2020, les nouveaux timbres-poste seront disponibles dans toutes les filiales de la Poste ainsi que dans sa boutique en ligne.