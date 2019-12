Noah Rod, vendredi soir, à Lausanne, ce n’est pas seulement un derby lémanique, c’est aussi l’affrontement entre deux clubs aux philosophies opposées?

C’est clair qu’on voit qu’à Genève, on veut gagner avec des joueurs «genevois», au sens qu'ils sont passés par la filière de formation. Depuis le début de la saison, nos jeunes ont énormément de temps de jeu et de responsabilités. Et ça, c’est super important vis-à-vis du public qui va vraiment s’identifier à son équipe. Il ne suffit pas de s’acheter les meilleurs joueurs de Suisse pour essayer de gagner le titre en deux ou trois ans. Il faut des bases solides. Et à Genève, je crois qu’on a posé ces bases-là. Je pense que dans quelques années, ça va vraiment être vraiment très sympa de joueur pour ce club.

Ce n'est déjà pas si mal cette saison?

C’est vrai qu’il y a un très bon mix entre ces jeunes qui ont vraiment soif de victoires et qui ont envie de se faire une place dans la ligue et au sein de ce groupe et un groupe de vétérans au sein duquel tout le monde a un état d’esprit irréprochable et une vraie soif de succès. Le coaching staff a fait un sacré boulot pour mettre ça en place et instaurer un esprit conquérant. Mais au-delà des victoires, je dirais que le plus important, c’est le plaisir que nous prenons chaque jour à l’entraînement et dans le jeu, pendant les matches.

Ce plaisir va vous aider à appréhender cette fin d’année. Trois matches en quatre jours, voilà une série peu banale?

C’est clair que physiquement, ça va être un peu compliqué. Peut-être pas spécialement pour moi, car j’ai déjà connu ce genre d’enchaînement, notamment avec l’équipe nationale. Mais c’est vrai que pour ceux qui vivent leur première saison professionnelle, ça va peut-être piquer un peu les jambes.

Mais tout de même, ce calendrier…

Ça n’a jamais vraiment été le point fort de la ligue (rires), c’est sûr. Après, il faut faire avec et en l’occurrence, tout le monde est logé à la même enseigne pour une fois. Je dirai même que l’on s’en sort pas trop mal avec deux déplacements pas trop longs. A commencer par vendredi à Lausanne, puis lundi à Langnau. Et puis, dans le fond, on préfère tous jouer des matches plutôt que de s’entraîner. Donc on va dire que là on est gâté.

Cette série de matches, c’est aussi un moment charnière de la saison. Elle peut vous faire basculer presque définitivement du bon côté de la barre?

On ne fixe pas d’objectif précis. On veut juste engranger un maximum de points pour passer les meilleures fêtes de fin d’année possible.

