Le HC La Chaux-de-Fonds l’a communiqué lundi matin: il a accordé un contrat d’une saison au Norvégien Mathias Trettenes (26 ans), un attaquant capable d’assumer un rôle au centre et sur le flanc gauche.

Aux Mélèzes, le natif de Stavanger, 128 capes internationales sous les patins, fera donc la paire avec l’Américain Tim Coffman qui disputera sa troisième campagne avec le club neuchâtelois de Swiss League.

Pourquoi ce choix? Directeur de sportif du HCC, Loïc Burkhalter a fait ses devoirs et dévoile les arcanes de son travail de prospection. «Je l’avais visionné une première fois à Langenthal en 2018, à l’occasion d’un match Suisse-Norvège, et j’avais aimé ce que j’avais vu. Il est polyvalent et travaille dans toutes les zones de la patinoire.»

Dans la foulée, il avait appelé Brandon Reed, son ancien coéquipier à Rapperswil devenu entraîneur à Krefeld (DEL), le club pour lequel patinait Trettenes. «Là-bas, en première division d’un championnat relevé, Trettenes était utilisé dans un registre défensif. Mais Brandon m’avait dressé un portrait très positif, estimant que le joueur était taillé pour le jeu pratiqué en Swiss League.»

En décembre dernier, Burkhalter avait obtenu la confirmation de ses premières impressions lors des deux parties livrées par la Norvège au NaturEnergie Challenge de Viège.

Le spectre de Bozon et Pouget

S’il a conscience que l’identité et l’origine du nouvel étranger du HCC ne déclencheront pas un concert de klaxons sur le Pod, Burkhalter balaie la remarque en songeant à des épisodes de son passé de joueur. «Quelles avaient été les réactions lorsque le club avait embauché les Français Philippe Bozon et Christian Pouget dans les années 90? Les gens avaient dit «bof». Aujourd’hui, à la buvette, on parle encore des performances de ces deux attaquants.»

Le directeur sportif ne le cache pas: afin de se prémunir d’un éventuel rebondissement dans le dossier Trettenes, il avait flairé d’autres pistes ces derniers mois, notamment au Québec. Mais la crise sanitaire l’a incité à les abandonner. «La date de la reprise des entraînements sur glace se rapproche. Comment être sûr, à ce stade, que les joueurs en provenance de l’Amérique du Nord pourront être présents? Et si tel était le cas s’ils ne devront pas transiter par la case quarantaine.»

