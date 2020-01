Valentin Nussbaumer (19 ans) est de retour «à la maison». Une bonne nouvelle pour le HC Bienne, qui grâce à l’arrivée de l’international M20, étoffe son secteur offensif. Le retour prématuré en Suisse du Delémontain est une petite surprise, puisqu’il était attendu par les Catarcates de Shawinigan, son club de la ligue junior majeur du Québec, où il évoluait depuis la saison 2018-2019. Mais après ses Mondiaux M20 réussis avec la Suisse en République tchèque, Nussbaumer a choisi de ne pas retourner au Canada, préférant retrouver le HC Bienne, avec qui il avait effectué ses grands débuts dans l’élite durant la saison 2017-2018 (26 matches, 5 buts). Le Jurassien s’est entretenu avec lematin.ch en marge de la rencontre entre le HC Bienne et Zoug vendredi soir.

Vous voici de retour au HC Bienne. Quand avez-vous décidé de ne pas retourner au Canada pour jouer avec les Catarcates de Shawinigan?

J’avais pris ma décision durant les championnats du monde M20 en République Tchèque. Lorsque je suis rentré en Suisse, j’en ai fait part à mes agents. Au final, même si j’ai ressenti pas mal de nervosité durant la semaine écoulée, je suis heureux d’être de retour à Bienne.

Pour quelle raison avez-vous choisi la Suisse et le hockey des adultes, plutôt que le Canada et le hockey junior?

Pour mon développement. J’ai beaucoup grandi durant ma période au Canada mais j’ai toujours été en contact avec mes agents et le HC Bienne, qui souhaitait que je retourne jouer pour eux. Après les Mondiaux juniors, je me suis vraiment retrouvé en tant que joueur de hockey. J’étais content de mes performances. J’avais connu des moments difficiles au Canada.

Vous aviez demandé à être échangé par Shawinigan, sinon vous ne retourneriez pas au Canada, c’est bien juste?

Non, ce n’étaient que des rumeurs. Je n’ai jamais demandé à être échangé. Mon management s’est occupé de gérer tous les détails entre les clubs, moi je n’ai fait que de me concentrer sur le hockey.

Vous avez été drafté par les Arizona Coyotes en juin 2019. Que pensent les dirigeants de la franchise de NHL de votre retour en Suisse?

Ils m’ont soutenu dans mon choix et m’avaient déjà de toute façon replacé au HC Bienne pour la saison prochaine. Ils souhaitent m’aider à me développer, et le fait de jouer désormais contre des adultes dans une ligue pro est certainement un pas dans la bonne direction. Je n’ai en tout cas pas le sentiment qu’ils ont été déçus par mon envie de revenir en Suisse, au contraire, je sens que les Coyotes sont derrière moi.

Au HC Bienne, vous retrouverez notamment votre coéquipier de ligne en équipe nationale M20, Gilian Kohler…

Je me suis entraîné pour la première fois avec Bienne ce matin (ndlr : vendredi) et avec Gilian, on est assis l’un à côté de l’autre dans le vestiaire! C’est clair, c’est chouette de le retrouver ici et j’espère pouvoir jouer avec lui également au HC Bienne. Je ne sais pas encore quel sera mon rôle dans l’équipe car je ne pas vraiment encore eu l’occasion de parler avec le coach, Antti Törmänen. J’espère pouvoir jouer le plus rapidement possible dès que les démarches administratives seront réglées. Je veux juste essayer d’aider l’équipe de mon mieux et je suis prêt à accepter n’importe quel rôle.

Cyrill Pasche, Bienne