Les deux Suisses alignés en NHL dans la nuit de lundi à mardi, alors que cinq matches figuraient au calendrier, ont été confrontés à la défaite.

Au KeyBank Center de Buffalo, où les Sabres ont battu Washington au terme d’une série de tirs aux buts qui a nécessité quatorze artificiers (3-2), le défenseur zurichois Jonas Siegenthaler a patiné durant 14’13 avec les Capitals et conservé un différentiel neutre. Son coéquipier russe Alex Ovechkin a signé son 48e goal de la saison et rejoint le Tchèque des Boston Bruins David Pastrnak en tête du classement des buteurs.

Alex Ovechkin finally gets the Capitals on the board in the third!#ALLCAPS pic.twitter.com/12VnoQ2RXq