La fête aurait dû avoir lieu à Porrentruy. Mais en raison d’une patinoire du Voyeboeuf manquant de places pour accueillir tous les VIP, le HC Ajoie va devoir s’exiler et tenter de remporter la Coupe de Suisse sur la route, à Lausanne.

C’est en effet dans une Vaudoise aréna au fort accent jurassien que se disputera cette rencontre entre Ajoie et Davos. Sur les 9600 places à disposition, l’immense majorité viendra en effet de Porrentruy et de ses alentours.

«Pour vous la pression monte gentiment? Alors dites-vous qu’en Ajoie, elle monte vraiment!» (Rires) Le ton de Gabriel Voirol, maire de Porrentruy, est forcément enjoué. Et pour cause. Cette semaine, la ville qu’il administre va vivre quelque chose de spécial. «Toute la région est en ébullition, détaille-t-il. Se retrouver en finale de Coupe de Suisse est déjà un exploit extraordinaire.»

Nuit libre

Présent au cœur de la transhumance qui se déroulera dimanche, le premier citoyen s’est assuré que l’on puisse festoyer toute la nuit, si… «Il n’y a plus qu’à, rigole-t-il. Même si ce sera difficile de battre Davos, nous nous sommes assurés de pouvoir fêter toute la nuit en cas de victoire. Le canton nous a autorisés à garder les établissements ouverts dans la nuit de dimanche à lundi.»

Ne craint-il pas un surplus de maux de crâne le lundi matin à l’administration? Gabriel Voirol en rigole. «L’horaire est libre. Je crois savoir que certains ont déjà pris leurs dispositions pour ne pas avoir à travailler le lundi matin.»

Gabriel Voirol, maire de Porrentruy. Image: Yvain Genevay.

Comme Alésia pour les Gaulois d’Astérix, on ne parle pas non plus de défaite face à Davos. Tabou. «On préfère ne pas l’envisager, sourit Gabriel Voirol. Nous avons la dérogation pour la nuit libre seulement en cas de victoire.» Le retour des héros étant tardif dû à l’horaire du match, il devrait tout de même y avoir moyen de se désaltérer au retour en Ajoie quoi qu’il arrive.

10% du canton

Avec près de 8000 supporters d’Ajoie attendus à la Vaudoise aréna, il y aura donc plus de 10% de la population du Jura (73'290 en 2018). «Ou plus que la population de Porrentruy», remarque Gabriel Voirol. Il paraît que la blague à la mode consiste à dire que dimanche sera le jour idéal pour commettre des cambriolages. «Je l’ai en effet déjà entendue, sourit l’élu. Mais comme tout le monde n’a pas obtenu de billets et qu’il y aura des moyens de voir le match en ville, rassurez-vous, ce ne sera pas désert.»

Gabriel Voirol, lui, sera bel et bien à Lausanne. «La municipalité in corpore fera le voyage, précise-t-il. Nous avons organisé un car et avons invité des représentants des 21 communes de l’Ajoie ainsi que des représentants de la République et Canton du Jura. Même là, les places étaient chères. La demande était très forte. On sent un engouement fantastique pour cette équipe d’Ajoie. Et nous sentons que l’exploit est possible.»

Une chose est sûre, du premier au dernier citoyen de Porrentruy, tous vibreront de près ou de loin dimanche dès 18h tapantes.

Grégory Beaud