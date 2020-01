Cinq des sept Suisses alignés en NHL dans la nuit de jeudi à vendredi, alors que treize matches figuraient au calendrier, ont été confrontés à la défaite.

A Denver, San Jose est demeuré muet face au Colorado Avalanche. L’ailier appenzellois des Sharks Timo Meier a rendu une carte peu folichonne de -3 lors des 15’10'' passées sur la glace.

A Nashville, les Predators se sont effacés devant les Anaheim Ducks (2-4). Les défenseurs bernois Roman Josi (un assist) et Yannick Weber n’ont pas été en mesure de redresser la situation après une mauvais entame de partie: le club du Tennessee a accordé deux goals en 2’21'' et était mené 0-2 à la 13e minute.

A Columbus, les Carolina Hurricanes ont perdu 3-2 et l’ailier grison Nino Niederreiter n’a pas influencé le cours de la rencontre. Devant le filet des Blue Jackets, l’ex-Luganais Elvis Merzlikins a à nouveau été dominant (94,1% d’arrêts), même s’il a fini par céder après avoir gardé sa cage inviolée pendant 166’29''.

La partie a été aussi marquée par une scène impressionnante où le défenseur des Canes Dougie Hamilton a subi une blessure à une jambe.

Dougie Hamilton tangles with Kevin Stenlund. The #Hurricanes defenseman needed help off the ice. #CBJ pic.twitter.com/2qno3avt8V