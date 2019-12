Alors que quatre matches figuraient au calendrier du championnat de NHL dans la nuit de lundi à mardi, trois duels ont accouché d’une surprise.

A Washington, les Capitals (1ers de la Conférence Est) ont cédé devant les Columbus Blue Jackets (13es) sur le score de 2-5. Le défenseur zurichois Jonas Siegenthaler a patiné durant 17’18'' avec le club de la capitale américaine et conservé un différentiel neutre.

L’arrière zurichois Dean Kukan, qui prend de plus en plus d’importance dans le collectif de l’entraîneur John Tortorella, a joué pendant 19’40'', a également terminé la rencontre sur un +/- de 0 et a été solide à proximité du filet défendu par Joonas Korpisalo.

A Ottawa, les Senators (14es de la Conférence Est) ont battu les Boston Bruins (2es) sur la marque de 5-2. Le gardien suédois de la formation de la capitale canadienne Anders Nilsson a effectué 38 arrêts alors que son vis-à-vis finlandais Tuukka Rask a enregistré sa première défaite en 60 minutes depuis le 8 novembre. Il s’agit d’un premier succès d’Ottawa contre Boston depuis le 6 avril 2017.

And what do we say to a Bruins goal?



Anders Nilsson: "Not today."



pic.twitter.com/b29a8q3zne