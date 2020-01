Ce n’était pas que le LHC n’avait pas envie de jouer et de produire une ou deux étincelles au moins en zone offensive. C’est juste que le LHC, dépassé et ultra-dominé dans le jeu, ne pouvait tout simplement pas en faire davantage. Pas de vitesse, pas d’inspiration. De la résignation les rares fois où le puck s’est finalement retrouvé sur une canne lausannoise, mais une lueur d’espoir: le gardien Tobias Stephan, superhéros sans qui cette victoire aux Vernets aurait été du domaine du fantasme.

La soirée du LHC? Soixante minutes sur les talons, onze tirs au but, dont le onzième dans un filet désert à la 58e minute (Cody Almond, 0-3), trois points de plus au compteur. On retiendra tout de même une certaine force mentale, car les Lions ont vraiment dû s’accrocher pour ramener ce butin des Vernets.

Après tout, GE Servette méritait sans doute de le perdre, ce cinquième derby lémanique de la saison. Car qui ne marque pas au moins une ou deux fois en 38 tentatives ne peut finalement s’en prendre qu’à lui-même. Les munitions - en début de match notamment lorsque les Lausannois étaient déboussolés en zone médiane et défensive - n’ont pas manqué. C’est bien durant ces premières minutes de jeu que les hommes de Patrick Emond ont laissé filer une cinquième victoire de rang contre le LHC cette saison.

Les gagnants ont toujours raison

Que dire et que penser de cette équipe lausannoise, qui ne souffle même plus le chaud lorsqu’elle bat enfin une autre équipe romande? Que quelque chose ne tourne vraiment pas rond, évidemment. Comment est-ce possible qu’un groupe qui compte dans ses rangs des joueurs de la trempe de Christoph Bertschy, Joël Vermin, Josh Jooris et Joël Genazzi, pour n’en citer que quelques-uns, ne génère que onze misérables tirs en soixante minutes? Cinq en première période. Quatre durant le tiers médian. Deux au dernier tiers, malgré six minutes passées en supériorité numérique. Rapperswil, Ambri dans un mauvais soir, pourquoi pas. Mais Lausanne, avec un tel effectif?

Onze tirs, disions-nous. «Onze? Ah ouais… C’est peu, en effet», a dit Tobias Stephan en haussant les épaules lorsque nous l’avons confronté à ce chiffre. Pas sûr que le gardien du LHC, dans sa longue carrière, ait déjà remporté un match durant lequel son équipe s’est faite aussi rare en zone offensive.

La question, désormais, est de savoir comment Ville Peltonen et son staff peuvent s’y prendre pour tirer davantage d’un groupe composé de tant de joueurs de qualité. A moins que ce soit cela, le projet de jeu.

Cyrill Pasche, Genève

