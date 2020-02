Alex Ovechkin, est devenu le huitième joueur de l'histoire de la NHL à passer la barre mythique des 700 buts samedi lors de la défaite des Capitals (3-2) chez les New Jersey Devils (pas de point mais un bilan de +1 pour Nico Hischier).

L'ailier gauche de 34 ans, vainqueur de la Coupe Stanley en 2018 avec les Capitals, a inscrit son but dans le 3e tiers-temps, qui a permis à son équipe d'égaliser à 2-2. Les bras levés au ciel, son sourire traduisait toute sa joie face à cette performance.

Alex Ovechkin joins elite company as the 8th player in NHL history to score 700 goals



(via @Capitals) pic.twitter.com/SNiwBegsi9