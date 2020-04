L'inventeur des Marsblade s'appelle... Per Mars. Un ancien hockeyeur professionnel suédois repêché par les Columbus Blue Jackets en 2001 - l'équipe actuelle du gardien letton Elvis Merzlikins et du Suisse Dean Kukan - et qui avait fait carrière dans son pays avant de raccrocher les patins en 2008 en raison d'une blessure au dos.

Dans une entrevue accordée à Radio-Canada, Per Mars (37 ans) a expliqué pour quelles raisons ses patins de inline diffèrent des patins traditionnels et ce qui l'a poussé à les réaliser. «J’ai étudié en science du sport, je suis perfectionniste de nature et j’ai toujours cherché à améliorer mes méthodes d’entraînement, a-t-il raconté. J’ai essayé les patins à roues alignées traditionnels pour m’entraîner hors glace. Mais, comme bien des hockeyeurs, je n’ai pas aimé cela. Je n’ai pas persisté parce que la technique de patinage sur roues alignées n’avait rien à voir avec celle qu’on utilise sur la glace.»

Le Suédois a alors imaginé et développé un balancier qui permet de reproduire fidèlement l'instabilité et la mobilité que les hockeyeurs ressentent sur la glace.

Les pros se les arrachent

Marsblade était ainsi devenu un petit équipementier à la croissance intéressante jusqu'au début du mois de mars et le début de la crise mondiale du coronavirus. Avec des hockeyeurs professionnels privés de possibilités d'entraînements sur glace, la vente de ses patins a pris l'ascenseur. «L’an passé, nous avions vendu entre 6000 et 7000 paires. Mais cette année, nous en vendrons quatre ou cinq fois plus. Puisque nous sommes une petite entreprise qui ne compte qu’une quinzaine d’employés, nous peinons à répondre à la demande», a reconnu l'équipementier suédois lors de son entrevue avec Radio-Canada.

Depuis que le championnat de NHL est à l'arrêt, les commandes ont décollé et plusieurs équipes se sont procurées des patins inline fabriqués par le Suédois pour tous leurs joueurs. «Je dirais que près de 300 joueurs de la LNH utilisent notre système de patinage, estime Per Mars. Et ce nombre est encore plus important si l’on tient compte des jeunes espoirs qui n’ont pas encore atteint la NHL.»

Cyrill Pasche