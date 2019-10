Inexpérimenté. Tactiquement limité. Perdant. Que n’a-t-on pas entendu au sujet de la nomination de Patrick Fischer lorsqu’il a repris la destinée de l’équipe de Suisse en décembre 2015. Et, dans un sens, il y avait de quoi se poser des questions concernant ce technicien de tout juste 40 ans dont l’expérience en club n’avait pas franchement été convaincante à Lugano. C’est avec méfiance et la nécessité de prouver sa valeur que «Fischi» a accepté le job voici bientôt quatre ans déjà.

Que peut-on retirer de cette «ère Fischer»? Des débuts franchement chaotiques en 2016 (11e au mondial) suivis d’une élimination marquante lors des Jeux olympiques 2018 mais aussi - et surtout - une médaille d’argent en 2018 lors du mondial de Copenhague. C’est au Danemark que l’ancien attaquant international prouvé qu’il n’était pas uniquement en poste pour le côté tip-top du bon Suisse allemand parachuté à cette position pour la couleur de son passeport. Il ne s’agissait pas là d’une énième itération du principe de Peter (tout employé tend à s’élever à la hauteur de son incompétence) version hockey sur glace. Après deux ans en poste, il a prouvé qu’il était à sa place. Et encore…

Sélectionneur fédérateur

L’argent ramené en 2018 n’a pas totalement dissipé les doutes. S’il s’était appelé Fischerström ou McFischer, l’évangélisation de la Suisse aurait déjà été totale. On ne va pas ressortir une énième fois la rengaine voulant que nul n’est prophète en son pays. Mais il faut bien l’avouer: Patrick Fischer a dû prouver doublement que cette casquette n’était pas trop grande pour lui. Autour de lui, il a su fédérer les fans et, surtout, les joueurs. Son plus grand succès a été imputé à une profusion de talents inédite. Mais avoir su convaincre les Nino Niederreiter, Timo Meier, Roman Josi, Nico Hischier etc n’est-ce pas là, justement, l’un des rôles majeurs du sélectionneur national?

Depuis qu’il peut compter sur Tommy Albelin comme adjoint (dès la saison 2016-2017), le Zougois a pu se dédouaner d’une grande partie du travail tactique. Grâce au mastermind suédois, il peut davantage encore penser à soigner le moral de ses troupes. Et, ne l’oublions jamais, le moral est une arme de guerre. Et le hockey ne déroge pas à la règle. Parce qu’il a eu l’intelligence de se faire épauler des bonnes personnes et parce qu’il a fait croire qu’un entraîneur suisse n’était pas forcément plus mauvais qu’un Suédois, Canadien ou Finlandais, Patrick Fischer a mérité la confiance que lui ont désormais donné les dirigeants de Swiss Ice Hockey.