L’ex-joueur du HC Bienne Patrick Kane (31 ans) a été crédité d’un 1000e point en saison régulière à l’occasion des quatre matches qui figuraient au calendrier du championnat de NHL dans la nuit de dimanche à lundi.

L’ailier droit est devenu le 90e joueur de l’histoire de la ligue professionnelle nord-américaine à atteindre ce plateau symbolique lors de la victoire des Chicago Blackhawks contre les Winnipeg Jets (5-2). A la 55e minute, alors qu’il disputait son 953e match, Kane a été à l’origine du 4-1 de Brandon Saad.

Parmi les dix joueurs américains entrés dans ce club select, le premier choix overall de la draft 2007 est le plus jeune. A 31 ans et 61 jours, il a délogé du premier rang Jeremy Roenick, qui avait 32 ans et 13 jours lorsqu’il avait récolté son 1000e point.

Il est aussi le quatrième joueur de l’histoire de la franchise de l’Illinois à accomplir cet exploit après Stan Mikita, Bobby Hull et Denis Savard.

Un Suisse a été témoin de cet instant qui a soulevé la foule du United Center: le défenseur zougois Luca Sbisa, qui a obtenu un assist sur le premier goal des Jets.

A Raleigh, où Carolina a battu les New York Islanders aux tirs aux buts (2-1), l’ailier grison des Hurricanes Nino Niederreiter a cueilli sa 16e mention d’aide saisonnière. Le débat a été tranché en fusillade par le vétéran Justin Williams (38 ans), qui a livré son premier match de la campagne.

Au Madison Square Garden, où les Columbus Blue Jackets ont surpris les New York Rangers (1-2), le gardien Matiss Kivlenieks (23 ans) a connu la victoire à son premier départ. Le Letton a capté ou détourné 31 tirs.

