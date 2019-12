On ne va pas se mentir, il y avait une petite appréhension au moment de rentrer dans le Trainings Center du HC Davos. Ce n’est pas tous les jours qu’une chance pareille se présente. C’est sous la direction de Raeto Raffainer, directeur sportif du club grison, que la visite s’est déroulée. Plaçons tout d’abord le contexte: dans le cadre de la rénovation de sa patinoire, le HCD a construit une deuxième piste de glace surplombée d’un centre de perfectionnement ultra-moderne. Coût de l’opération: 9,4 millions de francs. Le complexe est séparé en deux espaces très distincts: une partie dévolue à l’échauffement et aux exercices spécifiques pour les gardiens et l’autre pour la musculation et les joueurs de champ.

Outre les parties réservées aux entraînements spécifiques, le complexe dispose d'une piste de glace.

Pendant la visite, des juniors du club jouent au tennis de table. «Le temps libre est important, sourit Raeto Raffainer. Nous préférons qu’ils soient là plutôt qu’au pub (rires).» Un lance-balles de tennis est à disposition des gardiens pour travailler leurs réflexes. Au mur, les maillots des illustres anciens viennent témoigner de la riche histoire du club en matière de gardiens: les chandails de Jonas HIller ou Leonardo Genoni trônent fièrement.

Raeto Raffainer nous montre le lance-balles spécialement conçu pour les gardiens.

Voilà pour le décor et la visite du propriétaire. Mais le plus intéressant se trouvait à l’opposée. Dans la partie réservée aux joueurs de champ. Là, Raeto Raffainer nous a présenté le système de réalité virtuelle que le club de la Vaillant Arena teste actuellement. Une crosse «normale» est équipée d’un senseur. «Vous verrez, lorsque vous simulerez une passe ou un shoot, cela vibrera de manière très réaliste», nous explique notre professeur. On se réjouit.

Un confrère (nom connu de la rédaction) en pleine visite du Madison Square Garden.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il faut s’équiper d’un casque de réalité virtuelle avec des écouteurs pour une immersion totale. Alors que l'on nous programme l'exercice, l’occasion est belle de regarder autour de soi. Le décor représente le Madison Square Garden, la mythique salle de New York où jouent les Rangers. Les gradins sont vides, mais c’est probablement mieux. La pression est moindre. Après le passage d’un confère pour un exercice de passes, on nous concocte quelque chose de plus ardu. Le but du jeu? Se démarquer devant le gardien et effectuer un tir sur réception. Si aucune ligne de passe ne se crée, les «coéquipiers» effectuent un shoot et comptent sur le joueur pour marquer sur le rebond. Simple? Pour Enzo Corvi, probablement.

La première chose qui frappe, c’est le son. Le bruit du puck est incroyablement réaliste. Et lorsque la rondelle est sur la palette, le rendu est sacrément réaliste. La vibration du senseur donne vraiment l'impression qu'il y a un puck. Et son contrôle est vraiment identique à celui d'une rondelle sur la glace. Bluffant. Premier shoot: arrêt du gardien. «Les gardiens sont bons hein?», se moque Raeto Raffainer. Après quelques tentatives mal cadrées, la prise en mains est instinctive et les shoots deviennent de plus en plus précis (à notre niveau) et presque puissants. Il y a même eu quelques buts. Avec l’excès de confiance on tente de se mettre sur le revers. Mauvaise idée. Impossible de tromper le gardien virtuel. Mais il faut dire que les mouvements du Leonardo Genoni 2.0 sont particulièrement rapides et réalistes. Bien qu’il se mette rapidement en papillon, il est très agile pour bouger devant sa cage. Et c’est pas faute d’avoir chercher le haut du filet. Et même la fameuse feinte (involontaire) du tir à 4 km/h n’a pas fonctionné. Un jour les robots domineront le monde. Pour le moment ils dominent en tout cas ce match de hockey virtuel.

Retour du bon côté et après deux buts pour terminer en beauté, la sirène retentit. Ça passe vite une minute. «Vous voyez l’intérêt? Vous avez simulé des dizaines de shoots en un temps très court, détaille Raeto Raffainer. Sur glace, il faudrait de nombreux entraînement pour avoir autant de répétitions. Et on ne parle même pas des matches… C’est un moyen idéal de progresser rapidement.»

A la question de savoir si Raeto Raffainer a besoin d’un sniper, la réponse fuse. «Oui, on te prépare un contrat». Toujours rien reçu, mais les délais de la poste sont un peu plus long en cette période de fêtes.

La visite du centre d'entraînement

Présentation du système de réalité virtuelle