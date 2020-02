Vendredi soir, FR Gottéron - Lugano: ce ne sera bien sûr pas la première fois que Serge Pelletier (54 ans) reviendra à Saint-Léonard à la tête d’une autre équipe de l’élite. Mais avec sept saisons sur le banc des Dragons au compteur (de 2000 à 2002, puis de 2006 à 2011), le nom du Québécois est étroitement lié à l’histoire récente de FR Gottéron.

«Avec Pelletier, nous avions éliminé à deux reprises le premier de la saison régulière en play-off (Berne et Zurich), se souvient l’ex défenseur des Dragons Alain Reist. C’étaient de grands moments, avec une ambiance d’équipe extraordinaire. Ces épisodes ont marqué le renouveau de Gottéron après plusieurs saisons difficiles.» Printemps 2008 et 2009: FR Gottéron, 8e et respectivement 7e à l’issue de la saison régulière, botte hors des play-off de manière spectaculaire les deux grands favoris au titre, Berne (1er) et Zurich (2e).

Un coach ouvert au dialogue

«J’ai beaucoup de respect pour la carrière de Serge et ce qu’il est notamment en train de faire avec Lugano», souligne Geoffrey Vauclair, notamment capitaine de FR Gottéron durant deux ans avec Serge Pelletier comme entraîneur. «Il savait aussi déconner et détendre l’atmosphère quand il le fallait. C’est un excellent communicant, il savait rester positif dans son discours avec les médias, mais n’oubliait pas de nous dire ses quatre vérités dans le vestiaire.»

Raphaël Berger, Directeur de FR Gottéron et ancien défenseur sous les ordres de Pelletier à Fribourg au début des années 2000, garde le souvenir «d’un jeune entraîneur ouvert au dialogue». Avant de préciser: «Ce n’était pas un dictateur comme beaucoup d’entraîneurs l’étaient à l’époque. En ce sens, on peut dire qu’il était en avance sur son temps. Le fait qu’il ait fait deux passages dans sa carrière à Fribourg, mais aussi à Ambri et Lugano, démontre qu’il a laissé une bonne trace et un bon souvenir dans les clubs qu’il a entraînés.»

Duel crucial vendredi

Vendredi, avec Lugano (7e, 66 points) contre Fribourg (8e, 64 points avec un match en moins), Pelletier n’aura toutefois qu’une idée en tête: remporter les trois points et rapprocher encore un peu plus le HC Lugano d’une participation aux play-off. Depuis son arrivée à la Resega le 21 décembre dernier, en remplacement du Finlandais Sami Kapanen et alors que Lugano végétait au 11e rang, les Bianconeri ont repris des couleurs et campent aujourd’hui sur une série de sept victoires au cours des dix dernières sorties.

«La priorité a été de redonner confiance à ce groupe de joueurs, nous avait confié Pelletier il y a une semaine. C’était un peu comme si un nouveau championnat commençait pour nous. L’avantage était que je j’avais déjà entraîné de nombreux joueurs, que ce soit à Lugano ou même à Fribourg par le passé, à l’image de Romain Loeffel. Je connaissais les qualités et les besoins de chacun, ce qui m’a permis de ne pas perdre de temps et de prendre les bonnes décisions.» Un procédé identique à celui employé avec succès par Christian Dubé, devenu coach de FR Gottéron en octobre après le licenciement de Mark French.

FR Gottéron, Lugano, même combat: l’accession en play-off, où tout sera certainement possible pour ceux qui oseront saisir leur chance en plein vol. «Aucune équipe n’a écrasé le championnat et je ne serais pas surpris si les play-off nous offraient quelques surprises», nous a récemment expliqué Pelletier, qui réside toujours dans la région fribourgeoise.

Avant d’y songer, il faudra toutefois d’abord gagner encore quelques matches. A Fribourg, c’est sans doute ce que doit aussi se dire Christian Dubé.

Cyrill Pasche