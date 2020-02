Si le HC La Chaux-de-Fonds entend sortir son voisin ajoulot de ce quatrième quart de finale de l’arc jurassien depuis 2012, il devra en faire davantage. Davantage que d’attendre le quart d’heure et de se retrouver mené de deux longueurs pour se décider à sortir de sa ruche. Soyons francs, s’il avait l’intention d’instaurer le doute dans l’esprit du deuxième du championnat, il s’y est pris de la pire des manières possibles.

Davantage aussi que de simplement miser sur l’intimidation, en usant de pratiques plus ou moins réglementaires, afin d’espérer faire sortir de leurs gonds – oh surprise ! – Phil-Michael Devos et Jonathan Hazen. Un traitement de faveur a été accordé aux deux étoiles québécoises de Porrentruy, qui ont eu droit, surtout en première moitié de rencontre, à quelques petites tapes pas forcément amicales venant d’un opposant. Rompus à ce genre de provocations, les deux gaillards ont encaissé sans broncher.

Alors il en faudra davantage vendredi et lors des jours à venir pour faire descendre de son nuage très haut perché le vainqueur de la Coupe de Suisse, qui l’affirme depuis ce dimanche historique à la Vaudoise Aréna: non, il n’est pas totalement comblé. Le succès remporté lors de ce duel initial porte ainsi à onze - championnat, Coupe et play-off compris - le nombre de succès remportés consécutivement par les hommes de Gary Sheehan, passés maîtres dans un domaine que leur rival ignore totalement, celui de la régularité.

Un évident complexe

Partir à temps, ne pas focaliser l’attention uniquement sur les deux meilleures gâchettes de la ligue, aussi craintes soient-elles, et revenir à l’essentiel, c’est la recette, sans doute la seule d’ailleurs, qui puisse permettre aux Neuchâtelois de passer un tour dans ces séries. Les six réussites jurassiennes n’ont-elles pas été inscrites par six hommes différents? Lors de cette première confrontation, ils ont prouvé durant une demi-heure, soit jusqu’à ce que Anthony Staiger ne scelle l’issue du match (48e), qu’ils pouvaient évoluer au même niveau que ce voisin envers lequel ils nourrissent un évident complexe.

Sortis à deux reprises au même stade des séries dans un passé récent, battus quatre fois lors de la saison régulière, le HCC n’y arrive décidément pas lorsqu’Ajoie se dresse sur son chemin, et ce, quelle que soit la période de l’année. S’il entend prolonger l’aventure un peu plus loin et sauver un exercice jusque-là fort décevant, il lui faudra pourtant bien trouver un moyen d’y parvenir. Arno Del Curto, présent à Porrentruy, sera-t-il cet ingrédient magique?

Si la cadence ajoulote se maintient au rythme qui est le sien depuis le début de l’année, il en faudra manifestement davantage.

Julien Boegli, Porrentruy

