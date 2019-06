En marge de la traditionnelle draft, un échange a eu lieu entre les New Jersey Devils et les Nashville Predators. Ainsi la franchise new-yorkaise a transféré Steven Santini, Jeremy Davies et deux tours de repêchage contre PK Subban. Le défenseur canadien de 30 ans quitte ainsi la franchise de Roman Josi pour rejoindre celle d’un autre Suisse: Nico Hischier. Drafté par les Canadiens de Montréal en 2007, le compagnon de la skieuse Lindsey Vonn avait été transféré dans le Tennessee en 2016 en échange de Shea Weber. A Nashville, PK Subban a disputé trois saisons dont une dernière en-deçà de sa production offensive habituelle avec 31 points en 63 matches. Dans le New Jersey, Subban devrait apporter une belle dose d’expérience au sein d’une franchise jeune qui vient de sélectionner la future star Jack Hughes avec le premier choix de draft. (nxp)