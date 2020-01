Cela fait plus d'une décennie que l'on «pratique» Chris McSorley. A force, on aurait dû se méfier. Mais non. Il arrive toujours à nous surprendre. Son dernier «coup»? Bâtir un GE Servette leader du championnat après une trentaine de journées tout en intégrant de nombreux jeunes joueurs issus majoritairement du secteur de formation grenat. Non, vraiment, celle-ci, on ne l'avait pas vue venir. Et pourtant Dieu sait si on est conscient, à force, que Chris McSorley est capable de tout. Coach si souvent imprévisible, il continue de l'être dans le seul costume qu'on lui laisse encore porter: celui de directeur sportif.

Depuis son arrivée en Suisse au début des années 2000, Chris McSorley a souvent été un précurseur. Si GE Servette a constamment eu de bons résultats, c’est grâce à une structure que l’omnipotent Ontarien a patiemment mise en place. On aurait donc dû se méfier en septembre dernier. Lorsqu’il a pris le micro durant la conférence de presse d’avant-saison, il a sobrement expliqué le plan triennal que les dirigeants des Vernets avaient décidé de mettre sur pied. L’idée? Une structure pyramidale qui venait d’être complétée par le partenariat avec Sierre. Ainsi les meilleurs jeunes du mouvement juniors allaient disposer d’un tremplin parfait pour se développer en Valais.

Micro en main, il a pris soin de tempérer toutes les attentes en bon communicant. Pour mieux nous embobiner. Il savait qu'avec Eric Fehr, Tommy Wingels, Henrik Tömmernes, Noah Rod ou encore Daniel Winnik, il avait dans son vestiaire de sacrés leaders. Que la mayonnaise pouvait prendre. Mais il a préféré parler de développement interne. De patience. D'un futur potentiellement rose mais d'un présent qui pourrait être difficile. Comme pour mieux nous endormir. Quel filou!

Aucun secret

Ce jour-là, Chris McSorley, en bon architecte, n’a pourtant rien caché. «Notre plan se déroulera sur trois ans. Nous n’avons pas des ambitions de titre pour cette année. Si cela venait à arriver, tant mieux. Mais pour cela, il faudra une alchimie parfaite et un leadership exemplaire de nos vétérans. Mais nous allons surtout laisser les jeunes se développer et nous serons patients durant leur développement. Dans trois ans, j’espère que la croissance fera de GE Servette une des meilleures équipes de la ligue.»

Au-delà d’avoir le mérite de mettre en avant la formation, cette idée est novatrice car elle s’inspire très largement d’un processus de reconstruction digne d’une équipe de NHL. Comment? Outre-Atlantique, les clubs en bout de course acceptent de perdre pour bâtir avec les meilleurs jeunes issus de la draft. Grâce à ces petits contrats, les franchises peuvent se permettre d'engager des joueurs plus chers tout en restant dans les limites du salary cap.

La réalité suisse est différente. Ici, point de plafond salarial hormis celui que les clubs s’imposent dans les limites d’un budget. En misant sur le développement des Deniss Smirnovs, Simon Le Coultre, Marco Miranda, Sandis Smons, Petr Cajka, Guillaume Maillard (et autres), le GSHC réalisera de précieuses économies grâce à de jeunes joueurs mis sous contrat tôt. De ce fait, le club des Vernets pourra aller pêcher un ou l’autre gros poissons dans une année. Au lieu d’engager les Inti Pestoni, Marco Pedretti, Reto Suri ou Vincent Praplan la saison dernière, les Grenat ont fait de la place pour leurs jeunes pousses. Cet investissement portera ses fruits à moyen et long terme. La surprise est que cela soit déjà payant.

La patte Emond

Aujourd’hui, les Aigles sont au sommet de la montagne. Il faut évidemment donner un crédit immense à Pat Emond pour avoir ensuite parfaitement coaché ces jeunes joueurs. Vont-ils rester leaders? Au final, peu importe. Il serait faux de changer de priorité sous prétexte que le succès est (peut-être) arrivé plus tôt que prévu. Non, le plan de Chris McSorley se déroule à merveille. En quelques mois, Genève est redevenu une adresse en vue pour les jeunes joueurs. Aux Vernets, ils savent que leur développement sera suivi de près. Exemplaire.

Ce n’est qu’une anecdote, mais lors du dernier derby lémanique face au Lausanne HC, il y avait 12 joueurs issus du mouvement junior genevois dans les rangs des Aigles. En face? Un seul. D’ailleurs – et la blague fait beaucoup rire à Genève -, il y avait plus d’anciens juniors lausannois dans les rangs genevois que dans le vestiaire du LHC. Cocasse, mais surtout révélateur aussi du virage à 180 degrés réalisé au bout du Léman.

Non, vraiment, Chris McSorley est peut-être en train de réaliser sa plus belle pirouette depuis qu'il est arrivé en Suisse. Et on ne l'avait absolument pas vue venir. Chapeau!