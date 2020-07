Suspendu depuis le 11 mars, le championnat de NHL est censé reprendre au début du mois d’août dans deux lieux qui restent à déterminer.

Après avoir sifflé la fin de la saison régulière, la direction de la ligue professionnelle nord-américaine est passée directement à la case «play-off» en instaurant un format inédit. Les douze premières équipes de chacune des deux Conférences ont obtenu leur billet pour les séries éliminatoires. Si les quatre meilleures formations ont l’assurance de disputer les 8es de finale au meilleur des sept rencontres, les clubs rangés entre les positions 5 et 12 batailleront dans des séries au meilleur des cinq duels afin d’obtenir leur sésame (5 contre 12, 6 contre 11, etc.)

Le tableau des play-off 2020, censés avoir lieu dès le mois d'août dans deux villes qui restent à déterminer (Source: TSN)

Conséquence de cette décision essentiellement motivée par la préservation des revenus générés par les droits de télévision, les clubs ont pu rouvrir leurs installations le 8 juin. «Les équipes auront la permission de rouvrir le complexe d'entraînement de leur domicile afin de permettre aux joueurs de participer à des activités d'entraînement individuelles (sur glace et hors glace). Les joueurs peuvent participer à ces entraînements sur une base volontaire, et un horaire sera mis en place pour de petits groupes (c'est-à-dire un maximum de six joueurs à la fois, en plus d'un nombre limité de membres du personnel de l'équipe)», avait communiqué la NHL.

1450 tests, 15 positifs

Depuis cette date, 250 hockeyeurs ont rejoint leurs bases et la NHL a procédé à 1450 tests de dépistage du Covid-19. Quinze d’entre eux se sont avérés positifs. Un chiffre qui s’ajoute à celui des onze professionnels (dont l’ex-attaquant des ZSC Lions Auston Matthews) dont les cas d’infection ont été détectés en dehors du protocole instauré par la NHL.

Depuis le 8 juin, 15 joueurs de la LNH ont testé positif à la COVID-19 sur les 250 joueurs qui ont rejoint leur centre d'entraînement. La LNH dit avoir effectué plus de 1450 tests. 11 autres joueurs ont aussi été trouvés positif hors protocole de la LNH pour un total de 26. https://t.co/3ieRPDSsTo — Antoine Deshaies (@antoinedeshaies) June 29, 2020

Des faits qui ne freinent pas les intentions de la ligue de couronner un champion en 2020. Selon l’échéancier, la phase 3 du plan de la reprise entrera en vigueur le 10 juillet, jour où les 24 clubs qualifiés entameront leur camp d’entraînement, peut-être sans les entraîneurs âgés de 60 et plus, qui sont libres de se présenter (ou pas).

Dans cette optique, les joueurs qui étaient rentrés dans leur pays ou dans leur lieu de résidence estivale retournent, parfois sur la pointe des pieds, dans l’environnement de leur équipe. Selon leur pays de provenance, ils devront se soumettre à une quarantaine de quatorze jours avant d’être autorisés à revoir leurs coéquipiers.

Des adieux déchirants

Avec aussi, dans certains cas, une autre conséquence: l’éloignement du cercle familial pour une très longue durée, plus de trois mois pour les futurs vainqueurs de la Coupe Stanley et de leurs adversaires en finale.

Une image postée par Angela Price, l’épouse de Carey, gardien No 1 du Canadien de Montréal qualifié in extremis pour les séries, lève le voile sur cet envers du décor.

Lundi, le gardien canadien, qui se trouvait à Tri City, dans l’Etat de Washington (Etats-Unis), depuis la suspension des activités de la NHL a pris congé de ses filles, Liv Anniston et Millie, sur le tarmac de l’aéroport Bergstrom Aircraft Inc.

Enceinte de son troisième enfant, Angela a écrit: «Je ne pleure pas, tu pleures. Nous avons renvoyé papa ce matin à Montréal Bien sûr, Liv profite de ce triste moment pour dire à Carey: “une fois que tu pars, maman et moi pouvons faire tout ce que nous voulons” Où les enfants apprennent-ils ces trucs?!»

Emmanuel Favre