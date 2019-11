Les Edmonton Oilers et les Carolina Hurricanes se portent bien en ce moment. Les premiers dominent la division Pacific de la NHL et les seconds ont aligné mardi leur quatrième victoire de suite. Gaëtan Haas a contribué au succès des Oilers en comptabilisant un assist sur l’ouverture du score de Markus Granlund, sur la glace de San José. L’attaquant biennois a ainsi inscrit son 4e point (2 buts) en 15 matches cette saison. Edmonton a fini par s’imposer 2-5. Chez les Sharks, Timo Meier a patiné durant 16’27’’ sans trouver le chemin du but. Il a terminé la partie avec un bilan de -2.

Granlund with his 1st of the season. Assisted by Klefbom 1-0 Edmonton. pic.twitter.com/3zXfqr2VAf — The Oil Drop (@TheOilDrop) November 20, 2019

Pour Nino Niederreiter, il y a aussi de quoi sourire avec un but et un assist. Le Grison a inscrit ses 9e et 10e points de l’exercice (3 buts) pour aider les Canes à s’imposer 2-4 chez les Chicago Blackhawks.

Lucas Wallmark to Nino Niederreiter. A really slick move from Niederreiter in front to make it 3-0 Hurricanes. pic.twitter.com/6KQmXV7jRW — Brett Finger (@brett_finger) November 20, 2019

Nino Niederreiter and Martin Necas combine on a loooong 2-on-0. Necas gets the goal and gives Carolina a 1-0 lead. pic.twitter.com/dn17JMEpFz — Brett Finger (@brett_finger) November 20, 2019

Kevin Fiala a aussi levé les bras avec le succès du Minnesota Wild à Buffalo (1-4). Avec un assist et un bilan de +1 contre les Sabres, le Saint-Gallois a porté sa fiche saisonnière à 8 points (4 buts).

This is not the Kevin Fiala we saw earlier in the season. pic.twitter.com/lDdvwwflWR — Hockey Wilderness (@hockeywildernes) November 15, 2019

Avec Denis Malgin, les Florida Panthers ont battu à domicile les Philadelphia Flyers (5-2). Le Soleurois n’a pas inscrit de point mais a tout de même terminé avec un bilan de +1 en 11’50’’ de jeu.

Histoire similaire pour le défenseur zougois Luca Sbisa, qui n’a pas ajouté son nom au compteur (bilan neutre) en 12’53’’ sur la glace, mais a quand même vu les Winnipeg Jets gagner à Nashville 1-2. En face, Roman Josi a été en retrait malgré près d’une demi-heure de jeu. Le défenseur bernois s'est retiré sans point et avec un différentiel de -1. Dean Kukan et les Columbus Blue Jackets ont gagné à domicile contre Montréal (5-2). Aucun point et bilan neutre pour 15’26’’ de patinage pour le défenseur zurichois.

Trois autres Suisses ont griffé la glace dans la soirée, mais ont tous connu la défaite. Nico Hischier (bilan de -1) et Mirco Müller (bilan neutre) ont été impuissants lors du revers à la maison des New Jersey Devils face à Boston (1-5). A Dallas, les Vancouver Canucks et Sven Baertschi (bilan de -1) ont subi la loi des Stars (6-1). Les autres rencontres de mardi ont vu les New York Islanders gagner après prolongation à Pittsburgh (4-5 ap), Ottawa se défaire des Red Wings à Detroit (3-4), Saint-Louis dominer Tampa Bay (3-1), Colorado aller gagner à Calgary (2-3) et Las Vegas se défaire de Toronto (4-2).