Au lendemain d’une victoire décrochée au bout d’un match plein sur la glace de Berne, on attendait du LHC qu’il confirme qu’il était bel et bien lancé dans ce championnat. Qu’il aligne un deuxième succès d’affilée - le premier dans la Vaudoise aréna - avec autorité face à Davos. Que nenni! Et bien au contraire, puisque les Lausannois ont tout simplement livré un non-match pour une lourde défaite 7-1.

Reste à déterminer les causes de cette déroute. La fatigue y est peut-être pour un petit quelque chose. Là où le LHC avait laissé beaucoup de forces - physiques comme mentales - dans la bataille, vendredi, Davos était resté au repos. Cela peut en partie expliquer à quel point les Lions ont semblé sans jambes pour réagir à la vitesse du jeu grison lors du premier tiers (0-1 bien payé pour eux). Ou comment ils ont cédé à la frustration et à l’indiscipline (30’ de pénalité au total, dont 18’ pour le seul Almond) lors de la période médiane, au lieu de montrer des signes de révolte (0-4 aux allures de danse du scalp). Sans énergie ni ressources.

Si la fatigue est en cause, c’est potentiellement inquiétant, aux prémices d’un enchaînement de 20 matches toutes compétitions confondues en 43 jours. Mais n’allons pas croire que là est l’explication No 1 de la sortie de route de samedi. Car relâchement il y a sans conteste eu aussi. C’est un autre problème mais c’est tout autant embêtant. Car cela sous-entend que Lausanne n’apprend pas de ses erreurs. Ou du moins qu’il retombe beaucoup trop facilement dans ses travers en termes d’exigence. La maturité attendra.

Jérôme Reynard, Lausanne