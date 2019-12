C'est désormais une habitude, et on n'y échappe pas: le président russe Vladimir Poutine s'est fait plaisir en participant à un match de gala de hockey sur glace mercredi soir, match placé sous l'égide de la Night Hockey League. L'événement a eu lieu sur la patinoire extérieure située devant le grand magasin Goum, sur la Place Rouge à Moscou.

Forcément, ce match a été suivi par plusieurs photographes et cameramen. Forcément aussi, Poutine a bénéficié des largesses de l'équipe adverse dès le moment où il avait le puck au bout de la canne. Diable! On ne bouscule pas le président russe, tout de même!

Poutine faisait partie d'une équipe incluant le ministre de la Défense Serguei Shoigu et plusieurs vieilles gloires du hockey russe, comme Pavel Bure, Valeri Kamensky, Sergei Fedorov ou Alexei Kasatonov. Dans l'équipe d'en face, on trouvait notamment le gouverneur de Tula Alexei Dyumin (gardien), son homologue de la région de Moscou Andrei Vorobyev, les hommes d'affaires Gennady Timchenko, Vladimir Potanin et Roman Rotenberg, de même que le saxophoniste de jazz Igor Butman.

Pour la petite histoire, l'équipe de Poutine - ô surprise! - s'est imposée 8-5. Poutine, qui portait le numéro 11, a inscrit plus de la moitié des buts de son équipe.