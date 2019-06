Les New Jersey Devils ont sélectionné Jack Hughes avec leur premier choix du rituel annuel du repêchage des nouveaux talents de la National Hockey League (NHL), vendredi soir à Vancouver. L’attaquant américain de 18 ans, qui était sur tous les radars car considéré comme le meilleur espoir d’Amérique du Nord depuis le début de la saison, rejoindra donc l’organisation où évolue le Haut-Valaisan Nico Hischier, lui-même élu en tant que No 1 lors de la Draft 2017. Hughes est devenu le 8e Américain de l’Histoire à être choisi au premier rang et le premier depuis Auston Matthews en 2016.

Le joueur originaire de la Floride faisait partie du programme de développement de l'équipe nationale américaine, où il a brillé cette année en inscrivant 34 buts et 112 points en 50 matchs. Il a battu des records durant ses deux saisons sous les couleurs des USA avec 154 assists et 228 points. Six autres joueurs américains issus de ce programme ont d’ailleurs intégré le top 15 de ce repêchage.

Kakko «heureux»

Au deuxième rang, c’est l’ailier finlandais Kaapo Kakko, du TPS Turku, qui a été sélectionné par les New York Rangers. La jeune sensation du dernier championnat du monde, également âgée de 18 ans, a inscrit 22 buts et 16 passes décisives en 45 matches cette saison avec son équipe de l’élite finlandaise. «Je rêvais d'être choisi au 1er rang, mais être repêché 2e, ce n'est pas mal non plus, a déclaré je jeune homme. Je suis heureux.»

A la troisième place, c’est le centre canadien Kirby Dach qui a été enrôlé par les Chicago Blackhawks, juste devant son compatriote Bowen Byram, premier défenseur sélectionné dans cette draft et qui rejoindra l’Avalanche du Colorado. Le premier gardien de la liste est Spencer Knight, réclamé en 13e position par les Florida Panthers. Sans surprise, aucun joueur suisse n’a fait l’objet d’un repêchage au cours de ce premier tour.

Les prochains tours se poursuivront samedi, toujours à Vancouver.

(nxp)