Stéphane Python (51 ans) est un ancien joueur. Coach depuis 1989, il a occupé des postes d’entraîneur assistant en LNB et en LNA. Il a été entraîneur en chef en première division italienne et 1re ligue suisse. Installé au Québec depuis 2014, il a été entraîneur et manager général d’équipes juniors au Canada.

David Aebischer

19 ans, Olympiques de Gatineau, défenseur

Le défenseur fribourgeois a griffé à deux reprises les feuilles de pointage lors des deux derniers matches. La première fois dans la défaite contre les Saguenéens de Chicoutimi (5-2), la deuxième fois dans le revers contre le Drakkar de Baie-Comeau (7-4). L’ex de FR Gottéron a contribué au 5-4, qui avait amorcé la remontée de l’équipe entraînée par Eric Landry. Malheureusement une pénalité dans les dernières minutes a anéanti les chances de victoire et remis rapidement les Olympiques dans le bus pour un long trajet de retour de 900 km. Les échanges vont bientôt débuter: plusieurs formations pourraient être intéressées par les services du Suisse qui est l’un de défenseurs dominants dans le ligue.

Un dernier voyage pour David Aebischer avec @LesOlympiques ? Retour possible de C-A Roy et Mathieu Bizier ce soir à Chicoutimi + un match de 7 et 6 points pour Austen Keating et Marco Rossi des @Ottawa67sHockey. https://t.co/UqmyrBAXNQ — jf plante (@jfplante_Droit) November 28, 2019

Noah Delémont

17 ans, Titan de l’Acadie Bathurst, défenseur

L’ex-arrière du HC Bienne est déçu: il ne figure pas dans la liste des joueurs retenus par le sélectionneur Thierry Paterlini pour le camp en vue des Mondiaux M20 qui auront en République tchèque dès la fin du mois de décembre. A lui de faire preuve de caractère et de constance pour lancer un message clair au coach de la Suisse en vue des prochaines échéances. C’est bien parti puisque, malgré le fait qu’il évolue dans une formation poreuse qui a perdu 24 de ses 27 matches, il demeure dominant. Solide dans sa zone, il contribue à l’offensive comme il l’a démontré contre Halifax.

2nd of the season for Noah Delemont.



2ème de la saison pour Noah Delemont.



???? Riley Kidney pic.twitter.com/PKVD9gEOpw — Acadie-Bathurst Titan (@ABTitan) November 28, 2019

Gaëtan Jobin

18 ans, Islanders de Charlottetown, ailier Le Fribourgeois donne à nouveau des maux de tête aux défenses adverses. Après une période moins prolifique, il a touché une fois la cible (ce qui a déclenché une pluie de peluches sur la patinoire) et été crédité d’une mention d’aide lors de deux derniers matches remportés contre Val d’Or et Halifax. Cerise sur le sunday: il a rendu une carte de +2.

GETTING THE JOB(IN) DONE!



Gaetan Jobin makes the teddies fly, we have a tie game!#ProtectTheBridge pic.twitter.com/GPlgpJQcPI — Charlottetown Islanders (@IslandersHKY) December 1, 2019

Valentin Nussbaumer

19 ans, Cataractes de Shawinigan, ailier Le Jurassien est le leader incontesté des Cataractes qui ont connu une nouvelle semaine parfaite (trois succès) et restent sur six victoires de rang. Utilisé en avantage et en désavantage numériques, l’ex-Biennois a cumulé de +3 et a inscrit une fois son nom sur la feuille de compteurs. Avant d’aller rejoindre ses coéquipiers de l’équipe nationale pour les prochains Mondiaux M20 à Ostrava, le Suisse fait le plein de confiance et pousse encore son jeu à un niveau supérieur. De très bonne augure pour la suite.

«A Shawinigan, il réside dans le sous-sol d’une famille d’accueil avec WhatsApp comme lien principal avec la famille restée au pays.» ?@emfavre? a rencontré Valentin #Nussbaumer au Québec. https://t.co/wH0wIIeOgl — Jérémy Santallo (@JeremySantallo) November 26, 2019

Noah Patenaude

16 ans, Sea Dogs de Saint John, gardien

Le Neuchâtelois a vécu la plus belle soirée de sa nouvelle carrière en Amérique du Nord. Il a été décoré de la première étoile après avoir effectué 39 arrêts dans la victoire acquise en prolongation contre l’Armada de Blainville-Boisbriand (2-1). Le Romand progresse, s’est adapté aux petites surfaces de jeu et lit mieux le jeu qu’en début de saison.

Congrats to goalie Noah Patenaude for the win an the first ?? of the game with @SJSeaDogs in the @CHLHockey pic.twitter.com/bjiHAb7xsX — The 6 Sports Leadership (@the6sports1) December 2, 2019

Théo Rochette

17 ans, Saguenéens de Chicoutimi, centre L’ex-junior du Lausanne HC a connu une nouvelle semaine faste. Lors des trois rencontres qui figuraient au calendrier, il a amassé quatre points personnels, conservé un différentiel positif, remporté 50% des mises au jeu et a reçu la première étoile au terme du duel contre Rouyn-Noranda, champion en titre. Simplement parfait pour lui, en vue du repêchage de la NHL du mois de juin, et pour son équipe.