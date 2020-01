Dans quelques semaines, Alain Miéville (34 ans) mettra un terme à sa prolifique carrière en Ligue nationale. comme l'avait révélé Arcinfo en début d'année. A ce jour, l’élégant joueur de centre a disputé 463 matches en LNA ainsi que 422 en LNB et compilé une fiche statistique de 236 buts pour 345 passes décisives. Série en cours. «Si mes calculs sont bons, mon dernier match de saison régulière avec le HC La Chaux-de-Fonds sera aussi mon 900e en ligue nationale», précise celui qui dispute sa deuxième saison au sein du club neuchâtelois. «J’aurai 35 ans en fin d’année, cela fait deux ans que je travaille dans le monde des assurances et cette activité me plaît. Il est temps pour moi de tourner la page.»

Quatre titres en LNB

Le passage de la LNA, où il venait de passer huit saisons dans les rangs de Bienne (deux saisons), Ambri (2) et Lausanne (4), à l’échelon inférieur du côté de la Chaux-de-Fonds en 2018 n’a pas été aussi simple que cela et le début de campagne mitigé du HCC cette saison l’a finalement conforté dans son choix de raccrocher les patins à la fin de l’exercice en cours. «J’espère rester dans le milieu du hockey. J’ai commencé les cours d’entraîneurs en 2013 et c’est une voie que j’aimerais bien emprunter à l’avenir.»

Après quatre titres de champion de LNB (avec Bienne et Lausanne, à deux reprises chaque fois) et une promotion en LNA en 2008 (Bienne), le futur retraité espère boucler sa carrière sur une note positive avec le HC La Chaux-de-Fonds. «Je vais en tout cas profiter à fond de ces derniers matches en ligue nationale», promet-il.