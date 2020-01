Le HC Ambri-Piotta a déposé protêt en pleine séance de tirs aux buts, vendredi soir à Fribourg. Et cela après une transformation de Killian Mottet. La manoeuvre léventine n’avait cependant rien à avoir avec la réussite du top scorer en elle-même (déjà très limite), qui a contraint les officiels à aller consulter la vidéo. «Nous avons constaté que le gardien fribourgeois (ndlr: Reto Berra) avait quitté sa zone lors de la tentative de Mottet. Ce qui me semble interdit. Un but de ce genre avait du reste était annulé il y a quelques saisons à Davos, en raison du déplacement de Leonardo Genoni, a expliqué l’entraîneur tessinois Luca Cereda. Nous avons demandé aux arbitres de retourner regarder les images dans ce sens, mais ils ont refusé. Nous avons alors déposé protêt.»

Celui-ci n'a toutefois pas été confirmé après le match et n'aboutira à rien. Une chose est sûre: Gottéron n’avait pas de quoi se plaindre de l’arbitrage, après sa victoire (3-2). En témoigne par ailleurs le début de l’action ayant amené la réduction du score des Dragons (52e Vauclair 2-1), où une position de hors-jeu de Flavio Schmutz n’a pas été sifflée. Pourquoi Ambri n’a-t-il pas utilisé son droit au coach’s challenge? «Ça va tellement vite, a réagi Cereda. Nous n’étions pas certains qu’il y avait hors-jeu. Nous n’avons pas voulu prendre le risque de voir le but validé et de nous retrouver en box play derrière.»

Au final, Fribourg s’en est donc «bien sorti», a relevé l’attaquant Adrien Lauper. «Les choses ont tourné en notre faveur, tant mieux pour nous. On prend!»

Jérôme Reynard, Fribourg