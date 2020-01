Hockey Inside, épisode 8:

1. Oh la la la la, le niveau des meilleurs juniors russes, américains et canadiens de moins de 16 ans durant les Jeux olympiques de la Jeunesse! Je n’imaginais pas qu’il était possible d’être aussi fort à cet âge. Des observateurs avertis m’ont d’ailleurs dit que les Russes ou les Américains battraient une équipe de Swiss League. C’est dire…

2. Du coup, cela faisait quand même bizarre de voir des juniors sur la glace de la Vaudoise aréna...

3. Le meilleur moment du tournoi de hockey aux JOJ, la demi-finale Etats-Unis – Canada avec une patinoire remplie d’écolières et écoliers survoltés avec leurs petites voix aigües. Une véritable ambiance de concert de K-Pop en Corée du Sud.

Je me suis mis à la place de Jan Alston, qui regardait la partie un peu plus loin presque avec une larme à l’œil, et je me suis dit : «Il doit sûrement penser que ce serait génial de remplacer les fans habituels du LHC de la tribune debout de la Vaudoise aréna par des écoliers assis qui s’enthousiasment même pour des icings et des passes manquées, et repartent à la maison heureux et surtout sans râler peu importe le résultat.»

L'idéal serait même de trouver des écoliers fortunés qui consomment.

4. La question de la semaine: après six jours de pause et un seul match joué en l’espace de deux semaines, Reto Berra peut-il enchaîner deux matches de suite, vendredi contre Ambri puis samedi à Lausanne?

Reto Berra: «60 minutes OK, mais pas plus. Sinon faut regarder directement avec mon agent».

5. Non, ce n'est pas le compte twitter secret de Christian Dubé, toujours est-il que c'est vrai, FR Gottéron a plutôt obtenu de bons résultats depuis que le directeur sportif est sur le banc. Dommage tout de même qu'il ne soit pas possible de découper le classement de la manière la plus arrangeante possible en fin de saison régulière...

Voici le classement de National League des 30 dernières journées, soit depuis le début de Christian Dubé à la tête de l’équipe, de loin pas un mauvais bilan pour lui! #HCFG pic.twitter.com/IiEXAZuEzO — Laurent (@LB__94) January 22, 2020

6. Alors celle-là, ça faisait quand même un bon bout de temps que je ne l’avais plus entendue! Christian Dubé, dans les colonnes de 24 Heures, à la question de savoir si Gottéron est sous pression: «La pression, c’est quand vous n’avez pas d’argent et que vous avez une famille à nourrir. Ce n’est pas notre cas.»

Parce que c’est bien connu, les joueurs de hockey, surtout en Suisse, avant de faire carrière et de réussir dans la vie, ont pour la plupart grandi dans des quartiers défavorisés et connu des conditions de vie extrêmement difficiles, et savent donc mieux que quiconque mesurer la chance qu’ils ont aujourd’hui de ne plus galérer…

Bon, t'as réservé une table pour quelle heure?

7. FR Gottéron avec cinq étrangers pour commencer la saison prochaine? Perso je n'y crois pas, et je dis même que l’homme en trop ne sera autre que Viktor Stalberg. Et cela tombe plutôt bien puisque le Suédois, qui n’a franchement pas l’air de s’éclater du côté de Fribourg, devrait assez facilement trouver une autre adresse. Les ZSC Lions, tiens, ça ce serait une équipe taillée pour lui.

8. Au détour d’un couloir d’une patinoire quelque part en Suisse romande la semaine dernière, quelqu’un m’a sorti la théorie suivante à laquelle je veux bien croire. «Le HC La Chaux-de-Fonds n’a pas les moyens financiers pour engager un entraîneur, raison pour laquelle Loïc Burkhalter (le directeur sportif) reste sur le banc jusqu’à la fin de la saison régulière… avant qu’Arno Del Curto reprenne l’équipe pour quelques semaines pendant les playoffs.» Ce serait même une super bonne idée, ça.

9. Valentin Nussbaumer, 19 ans, a beaucoup grandi depuis la dernière fois que je l’ai vu jouer sous le maillot du HC Bienne en 2018. C’est un peu normal à son âge, direz-vous, de prendre quelques centimètres. Reste que le sympathique Delémontain a vraiment pris de l’envergure (il mesure maintenant 181 cm, m’a-t-il dit) et va sans doute devenir un assez large bonhomme et surtout un sacré joueur dans quelques années. Je lui ai donc posé la question l’autre jour, en le croisant à la patinoire: «Dis Valentin, tu as vraiment grandi depuis la dernière fois, non?»

Ce qui est génial lorsque l’on parle à Valentin Nussbaumer, c’est que son langage est devenu très imagé depuis son passage d’une année et demie au Québec. Ainsi, pour lui, grandir n’a pas la même signification que pour moi. «Oui, mon passage au Canada m’a vraiment permis de grandir (en tant que joueur)», m’a-t-il répondu.

Donc grand, mais grand comme Roger Federer, Marcel Hirscher ou Lionel Messi? Je dis c’est très bien, faut être sûr de soi dans la vie, c'est une très grande qualité quand on est sportif professionnel.