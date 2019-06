Avant de rejoindre Columbus en vue de la saison 2019-2020 de NHL, Elvis Merzlikins est actuellement au Tessin afin de profiter de ses derniers jours de vacances post Mondial de hockey sur glace. La solution pour rester actif, selon l'ancien gardien de buts du HC Lugano? Participer au championnat de 1re ligue de inline hockey avec les Paradiso Tigers, où il évolue au poste... d'attaquant.

Un attaquant plutôt prolifique, puisque le Letton à licence suisse (25 ans) peut se targuer d'avoir inscrit un doublé vendredi dernier, selon un tweet du journaliste sportif Pierre Schouwey (La Liberté). Face aux Capolago Flyers, Elvis Merzlikins a permis à son équipe de mener 2-1 puis 4-1 (score final 4-2).

Contacté par téléphone, le président des Paradiso Tigers Daniel Barray ne tarit pas d'éloges à l'égard du dernier rempart de NHL. «C'est un super attaquant! Et en plus il est très cool et toujours disponible pour les enfants qui chassent les autographes, explique le dirigeant. Ce n'est pas la première fois qu'il joue avec nous durant l'été. C'est une manière pour lui de faire du sport, d'éviter de passer la journée au bord de la piscine. Pourquoi chez nous? Avant de se lancer dans le hockey sur glace, quand il était gamin, il jouait au inline hockey au sein de notre club.»

Elvis Merzlikins a déjà disputé deux matches avec l'actuel 5e du groupe B de 1re ligue. Et il n'est pas impossible qu'il effectue une ultime pige le week-end prochain. Avant de traverser l'Atlantique.

(nxp)