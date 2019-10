Quatre joueurs ont été crédités d’au moins quatre points personnels lors des sept matches du championnat de NHL qui se sont déroulés dans la nuit de dimanche à lundi. Au Madison Square Garden de New York, où le premier trio des Boston Bruins a dansé dans la zone défensive des Rangers (7-4), David Pastrnak a amassé cinq assists pour porter son total à 23 points après onze parties. L’ailier droit tchèque, qui domine le classement des compteurs de la ligue professionnelle nord-américaine devant les attaquants des Edmonton Oilers Leon Draisaitl et Connor McDavid (21), est le premier joueur de la franchise du Massachusetts à engranger autant de mentions d’aide en déplacement depuis Patrice Bergeron en 2006.

Dans le même match, Brad Marchand, l’ailier gauche du premier trio de l’équipe entraînée par l’ex-Biennois Bruce Cassidy, s’est également inscrit à cinq reprises au pointage (deux buts et trois assists) alors que le centre québécois Patrice Bergeron a réussi le cinquième hat-trick de sa carrière.

Au Little Caesars Arena de Detroit, où les Saint-Louis Blues ont défait les Red Wings dans la prolongation (4-5), les attaquants David Perron et Ryan O’Reilly ont écrit à quatre reprises leur nom sur la feuille des compteurs. Auteur du goal de la victoire, l’ailier gauche québécois a également distillé trois passes décisives pour franchir le plateau des 500 points à son 791e match.

