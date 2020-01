Quatre Suisses étaient en lice jeudi soir, et ils étaient directement opposés dans l'une des trois rencontres au programme en NHL.

Au Prudential Center de Newark, les Nashville Predators ont dû aller jusqu'aux tirs au but pour prendre la mesure des New Jersey Devils. Le score était de 5-5 après le temps réglementaire, et les filets n'ont pas tremblé durant la prolongation.

Du côté des Devils, le Haut-Valaisan Nico Hischier s'est fait l'auteur d'un assist sur le premier but des Devils. Il a patiné 21'03'' pour un différentiel de +2. Le défenseur Mirco Müller a pour sa part été aligné pendant 15'24'' (différentiel neutre).

Du côté des Preadators, Roman Josi s'est illustré en offrant deux assists (ses 36e et 37e de la saison), ce qui porte son total de points à 51 (en 50 matches). Josi a été le joueur le plus utilisé de Nashville, puisqu'il a eu un temps de jeu de près de trente minutes (29'56'', +2). Autre défenseur des «Preds», Yannick Weber a passé 14'46'' sur le glace.

Aucun des Suisses n'a participé à la séance de penalties, remportée 2-1 par Nashville.

NHL. Résultats de jeudi: Arizona - Los Angeles 2-3 ap. New Jersey - Nashville 5-6 tab. Buffalo - Montréal 1-3.

