Entraîneur en chef des Florida Panthers depuis le début de la saison 2019-2020, Joel Quenneville (61 ans) a opéré un retour émotionnel à Chicago dans la nuit de mardi à mercredi alors que cinq matches figuraient au calendrier de la NHL.

L’Ontarien avait dirigé les Blackhawks du 16 octobre 2008 au 6 novembre 2018 et mené le club de l’Illinois à trois conquêtes de la Coupe Stanley (2010, 2013 et 2015). Durant une pause commerciale, la franchise de la Ville des vents a pris le temps d’honorer le travail effectué par Quenneville au sein de l’organisation.

Here's the video that played on the scoreboard during Coach Q's tribute. #Blackhawks pic.twitter.com/6rFHNwc1xd