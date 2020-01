Cela fait désormais depuis le 1er décembre 2019 que le HC Bienne n’a plus connu les joies de la victoire. Un bail pour une équipe habituée aux bons résultats ces dernières saisons. Si le poste de l’entraîneur Antti Törmänen n’est pas en danger malgré cette mauvaise passe, les Biennois vont devoir trouver tôt ou tard le moyen d’inverser cette tendance. La barre n'est en effet plus qu'à six points alors que les Seelandais se battaient pour les premières places il y a peu encore.

Mais au fait, peut-on expliquer pourquoi ils se trouvent dans un tel creux? Voici quatre pistes pour comprendre cette «Biennorragie» au moment ou le HCB s'apprête à défier Zoug dans une double confrontation pour le moins compliquée.

Des gardiens ordinaires

Jonas Hiller (à g.) et Elien Paupe sont à la peine ces temps.

Du début de saison à ce fameux 1er décembre, Bienne pouvait s’appuyer sur deux gardiens très en forme. Aligné la majeure partie du temps, Jonas Hiller rendait une fiche ahurissante de 93,13% d’arrêts. Ce taux faisait de lui le meilleur gardien de la ligue. Son suppléant, Elien Paupe, n’était pas en reste avec un très bon 91,67% de tirs stoppés. Depuis? Les deux ont vu leurs performances drastiquement chuter. Sur les huit derniers matches, Hiller est à 88,04% d’arrêts tandis que Paupe est à 84%. Dans ces conditions, il est tout bonnement impossible d’avoir du succès.

L’absence de Marc-Antoine Pouliot

Le joueur de centre québécois a participé aux deux premières défaites de cette série négative. Tant contre GE Servette et FR Gottéron, Marc-Antoine Pouliot était sur la glace. Blessé depuis le 20 décembre, il était censé manquer six semaines. Son absence va donc encore durer un moment. Sans «MAP», la colonne vertébrale du HC Bienne n’est forcément pas aussi solide. A Davos, les joueurs de centre étaient David Ullström, Anton Gustafsson, Jan Neuenschwander et Ramon Tanner. Un quatuor en-deçà de la majorité des autres équipes de la ligue et une des raisons de la peine de l’équipe de la Tissot Arena.

Régression vers la moyenne

Certes, les statistiques ne racontent pas toute l’histoire. C’est une évidence. Mais parfois, elles permettent de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe sur la glace. C’est en tout cas flagrant avec le HC Bienne. Après avoir rendu fous les amateurs de chiffres, les hommes d’Antti Törmänen sont en train de les rassurer. On s’explique.

Avec 50,91 tirs (cadrés, bloqués, à côté du but) par 60 minutes, Bienne était la dernière équipe de la ligue entre le 13 septembre et le 1er décembre. Très loin de Zurich (59,16) avec qui les Seelandais régataient pourtant en tête du classement. Dans le même temps, l’équipe de la Tissot Arena était la formation la plus permissive en zone défensive avec 61,37 tirs concédés par 60 minutes. Zoug, autre équipe du haut de tableau, n’octroyait que 50,01 shoots par 60 minutes. On récapitule: Bienne était l’équipe qui tirait le moins au but et concédait le plus de shoots. Et pourtant, dans ces conditions, les Biennois étaient troisièmes avec 1,77 point par match. Intenable à long terme si l’on considère la valeur prédictive des statistiques utilisées précédemment.

Et c’est très exactement ce qui arrive à cette formation depuis six semaines. Surtout que la production offensive a encore baissé durant cette période creuse (de 50,91 à 45,12). La bonne nouvelle est que le HCB a quelque peu resserré les rangs en défense, ne concédant «plus que 56,25 tirs par 60 minutes (9e équipe de la ligue).

Au final, l’excellent début de saison biennois était un peu trop rose et la crise actuelle est un peu trop noire. Et comme souvent, la vérité se trouve dans le juste milieu («In media stat virtus», pour les latinistes et fans de Kaamelott).

Ligne bleue moins bien défendue

1er schéma: les shoots concédés par Bienne jusqu'au 1er décembre. 2e schéma: dès les 2 décembre. Les triangles verts représentent les buts. Plus la zone grisée est foncée et plus le volume de tirs est grand. Source: www.nlicedata.com

Lors des 25 premiers matches de la saison, Bienne avait concédé trois buts à 5 contre 5 de la ligne bleue. Comme pour bon nombre d'équipes, les capitulations étaient consécutives à des tirs pris de la zone devant le gardien. Lors des huit derniers matches, on peut constater un plus grand nombre de tirs décochés de la ligne bleue. Pire, sept réussites ont été inscrites de loin et notamment depuis la gauche du gardien, là où aucune but n'avait été marqué auparavant. On peut lire ce constat de deux manières: positive et négative. Si l'on veut voir le verre à moitié plein, on peut toutefois se dire que l'accès au but est peut-être un rien moins aisé qu'auparavant.

De quoi se imaginer que la série négative est sur le point de s'interrompre? Réponse lors de la double confrontation du week-end face au leader zougois.

Grégory Beaud