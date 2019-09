Le HC Bienne a eu besoin d’un champion du monde pour faire sauter le verrou fribourgeois: parfaitement démarqué par Marc-Antoine Pouliot sur l’aile droite, le Finlandais Toni Rajala a battu le gardien Reto Berra d’un slapshot au deuxième poteau, à mi-hauteur (33e, 1-0).

Avant cette réussite du buteur maison tombée peu après la mi-match, les Seelandais s’étaient ménagés deux occasions en or, toutes manquées par Anton Gustafsson (15e) puis Jan Neuenschwander à bout pourtant (22e).

Bel arrêt d'Hiller

Les Dragons, de leur côté, auraient très bien pu égaliser avant la deuxième pause si Jonas Hiller n’avait pas effectué un arrêt réflexe de haut vol sur une reprise instantanée du capitaine Julien Sprunger (39e).

Les Fribourgeois ont finalement profité d’un passage à vide du gardien biennois pour égaliser au début de la troisième période. Il a étrangement laissé filer un tir à distance sans grand danger de Samuel Walser (42e, 1-1).

Heureusement pour les Seelandais, Reto Berra leur a rendu la pareille 135 secondes plus tard, en ne faisant à son tour pas forte impression sur le but signé Rajala – encore lui - d’un tir du poignet lointain et anodin (44e, 2-1).

Cette deuxième réussite a eu pour effet de donner des ailes aux Seelandais, qui ont poussé Gottéron dans les cordes dans les instants qui ont suivi le deuxième but de la soirée de Rajala. Après avoir laissé passer l’orage, les Fribourgeois ont joué leur va-tout en sortant leur gardien à 125 secondes de la fin du match. En vain, puisque Rajala en a profité pour mettre son équipe à l’abri en s’offrant un triplé à 17 secondes du gong (60e, 3-1).

Bienne – FR Gottéron 3-1 (0-0 1-0 2-1)

Tissot Arena. 6135 spectateurs.

Arbitres: MM. Lemelin (Can), Müller, Gnemmi et Duarte.

Buts: 33e Rajala (Pouliot) 1-0, 42e Walser (Brodin) 1-1, 44e Rajala (Salmela) 2-1, 60e Rajala (Künzle/ 5 c 6, cage vide) 3-1.

Bienne: Hiller; Moser, Kreis; Rathgeb, Forster; Sataric, Salmela; Fey; Tschantré, Pouliot, Rajala; Schneider, Cunti, Künzle; Lüthi, Gustafsson, Neuenschwander; Ulmer, Tanner, Karaffa; Wüest. Entraîneur: Törmänen. FR Gottéron: Berra; Gunderson, Chavaillaz; Abplanalp, Stalder; Kamerzin, Furrer; Schneeberger, Marti; Lhotak, Desharnais, Stalberg; Brodin, Walser, Mottet; Sprunger, Bykov, Marchon; Vauclair, Schmutz, Schmid. Entraîneur: French.

Notes: Bienne sans Brunner, Fuchs, Hügli, Kohler (blessés) ni Riat (camp NHL à Washington). FR Gottéron sans Rossi (raisons familiales), Forrer (blessé) ni Lauper (avec Ajoie).Temps mort demandé par FR Gottéron (58’46). FR Gottéron sort son gardien au profit d’un sixième joueur de champ (de 57’55 à 59’43; de 59’56 à la fin du match). Le coup d’envoi est donné par Christian Stucki, le roi de la lutte suisse 2019. Pénalités: 4 x 2’ contre Bienne, 6 x 2’ contre FR Gottéron.