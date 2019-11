La dernière fois que l’on a vu Julien Sprunger en match officiel, c’était le 17 septembre dernier, à Langnau. Un contact genou contre genou avec Robbie Earl a laissé le capitaine fribourgeois sur le flanc lors du deuxième match de la saison seulement.

Après une longue rééducation qui n’a toutefois pas nécessité d’intervention chirurgicale, le No 86 des Dragons reviendra au jeu mardi pour le derby face à GE Servette. «Il y a forcément toujours un peu d'appréhension, a-t-il remarqué. Mais après m'être entraîné intensivement, je me sens en forme et je suis confiant. Le risque zéro n'existe pas, mais le staff médical a bien travaillé pour m'aider à revenir au jeu le plus vite possible.»

Durant son absence, son équipe est passée par tous les états d’âme. Une dégringolade ponctuée par le licenciement du coach Mark French suivi d’une phase positive au cours de laquelle FR Gottéron a pu recoller au peloton malgré quelques matches en moins au compteur.

Mieux, les Fribourgeois couchent sur trois victoires de rang après avoir successivement battu Lausanne, Berne et Zoug. Dès lors, comment réintégrer un joueur comme Julien Sprunger dans un collectif qui semble bien huilé pour la première fois de la saison? «Je ne vais pas tout changer du jour au lendemain, poursuit-il. Le groupe est bien en place et je vais revenir petit à petit.»

Voici les trois points sur lesquels le retour de Julien Sprunger aura le plus d'impact.

A 5 contre 5

A Zoug lors de la belle victoire 4-0, Christian Dubé avait décidé d’entourer David Desharnais de Kilian Mottet et Daniel Brodin. C’est cette triplette qui avait inscrit le but de la sécurité à la 58e (0-3). Pour la réception des Aigles, le coach néophyte va brasser ses cartes et va directement placer Julien Sprunger à l’aile de David Desharnais à la place de Daniel Brodin. Les deux hommes avaient disputé une bonne partie de la préparation ensemble avant que Mark French ne décide de reformer le traditionnel binôme Sprunger-Bykov. «Julien est un joueur qui a besoin d'un centre qui lui donne de bons pucks», précise l'entraîneur et directeur sportif des Dragons. Le centre québecois détaille: «Nous nous sommes bien entendus durant les matches amicaux et c'est un joueur doué. Je suis convaincu que cette association peut avoir du succès.»

Pour ce match de reprise, la première ligne sera donc composée de Sprunger-Desharnais et Mottet. Grâce à ce retour au jeu, Dubé peut «diluer» ses joueurs à vocation offensive sur plusieurs lignes. Daniel Brodin «glissera» probablement sur le deuxième trio avec Flavio Schmutz et Viktor Stalberg. Probablement? Convoqué pour la Karjala Cup avec l'équipe de Suède, il a manqué l'entraînement de lundi et était remplacé par Tristan Vauclair. «Vous verrez bien», a souri Christian Dubé lorsqu'on lui a demandé si cette place à l'aile était réservée pour Daniel Brodin. Toujours est-il que le puzzle semble plus complet avec le No 86.

En power-play

Mais c’est peut-être à 5 contre 4 que la différence sera la plus notable. Tant Mark French que Christian Dubé ont tenté de combler l’absence de Julien Sprunger. En vain. Avec une réussite de 16,67%, les Dragons sont onzièmes de National League dans la spécialité. Seul Langnau fait moins bien. «Mais notre power-play n'est pas mauvais pour autant, relativise le coach des Dragons. Nous avons un important temps en zone offensive et je suis convaincu qu'il est mieux en place que ne reflètent ces chiffres.»

Remplacé tantôt par Matthias Rossi et tantôt par Killian Mottet, Julien Sprunger pourra reprendre place sur une première unité qui a peiné à la concrétisation. Et ce n’est pas un hasard puisque Sprunger était le meilleur réalisateur des Dragons la saison dernière avec sept buts. Depuis sa position de prédilection (graphique ci-dessous), le droitier peut décocher un tir sur réception dévastateur.

La zone d'influence de Julien Sprunger en power-play (source: nlicedata.com)

Avec cette menace supplémentaire dans le «bureau d'Ovechkin», FR Gottéron aura également un jeu moins prévisible, ce qui devrait, par ricochet, aider Viktor Stalberg et David Desharnais sur la première ligne d’unité spéciale. Depuis le début de saison, cette option dans le rond d'engagement sur la droite du gardien n'a que rarement débouché sur des buts mais aussi rarement sur des tirs dangereux (graphique ci-dessous).

Les positions de shoot de FR Gottéron en power-play depuis le 13 septembre dernier (source: nlicedata.com)

C'est probablement David Desharnais qui profitera, d'ailleurs, le plus du retour du capitaine. A 5 contre 5, certes, mais surtout en supériorité numérique. Le petit joueur de centre canadien dirige la manoeuvre depuis la gauche du gardien et possède plusieurs options: Ryan Gunderson à la ligne bleue, Viktor Stalberg proche du gardien et l'autre ailier dans le rond d'engagement opposé. Et lorsque ce poste est occupé par Julien Sprunger, cela change tout. Avec trois options de jeu crédibles sans oublier son propre shoot, Desharnais aura un impact largement plus important. Avec trois points en power-play depuis le début de saison, son efficacité n'est pas digne de son talent.

Le temps de jeu

Durant l'absence du No 86, Christian Dubé a fréquemment fait patiner ses meilleures individualités de nombreuses minutes. Il n'a ainsi pas été rare de voir les David Desharnais et Viktor Stalberg enchaîner les présences comme rarement. «J'adore jouer, rigole le premier nommé. Cela ne m'a donc pas franchement dérangé d'être un peu plus utilisé. Mais c'est sûr que le retour de Julien va permettre de mieux répartir les responsabilités.» L'entraîneur néophyte ne s'en cache pas. Il a beaucoup utilisé sa première ligne. «Nous savions qu'il y avait cette pause d'une dizaine de jours, a-t-il plaidé. C'est aussi l'une des raisons qui m'a permis de faire jouer plus certains joueurs.» Grâce à la présence de Julien Sprunger, la profondeur dans les lignes d'attaque sera graduellement meilleure. Mieux, Andrei Bykov s'apprête également à revenir - «Dans les 10 jours», dixit Dubé -, ce qui va à nouveau donner trois lignes offensivement dangereuses aux Dragons.

Grégory Beaud