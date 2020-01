Objectif buzz. À une époque où la popularité se mesure en «j’aime» ou en «retweet», le hockey sur glace de très haut niveau est quasi quotidiennement pimenté de scènes de jeu qui suscitent des tonnerres de «wow». Des buts extraordinaires, des gestes techniques inouïs dans les séances de tirs aux buts, des lancers d’une précision époustouflante, des passes effectuées avec la canne entre les jambes: la nouvelle génération constituée de joueurs d’à peine 20 ans, qui ont grandi en même temps que Facebook, YouTube, Instagram et Twitter, a tendance à banaliser l’exceptionnel. «Le phénomène ne doit rien au hasard», explique Doug Boulanger, un entraîneur québécois qui dispense des cours privés d’habileté à des dizaines de joueurs de National League et de Swiss League. «Le hockey 3.0 porte la griffe d’influenceurs qui donnent des astuces pour réaliser des numéros hors normes.»

Comme des couturiers

Comme la mode, le plus populaire des sports de glace a donc ses couturiers qui dessinent de nouveaux schémas et les expliquent sur la Toile. Dans ce registre, la plateforme «Hockey-Shot» est devenue la «Coco Chanel» des patineurs. Vidéos à l’appui, elle fourmille d’astuces pour permettre aux hockeyeurs d’étoffer leur registre de numéros susceptibles, s’ils sont réalisés en match, de leur offrir une exposition et une notoriété sur les réseaux sociaux.

Cette quête de buzz n’a pas pour unique but de flatter l’ego de l’artiste. Une forte exposition permet ensuite aux représentants du joueur de conclure des contrats commerciaux avec des marques dont le hockeyeur fera la promotion sur ses canaux électroniques. «L’enjeu se chiffre en millions», témoigne un agent titulaire de la licence NHL.

Depuis le début de la saison 2019-2020, la progression du phénomène se vérifie particulièrement dans la forte augmentation du nombre de «airhooks», ces buts inscrits par un joueur qui contourne la cage avec le puck sur sa palette avant de le loger dans la lucarne. Il ne se passe pas une semaine sans qu’un hockeyeur ne le réussisse dans les rangs juniors et professionnels. En NHL, le Russe Andreï Svechnikov en a collecté deux avec les Hurricanes et le Suédois Filip Forsberg l’a plagié cette semaine avec les Prédateurs de Nashville. «C’est l’effet HockeyShot, résume Doug Boulanger. Sinon, comment expliquer le fait que nous avons vu davantage de «airhooks» ces cinq derniers mois que durant les vingt dernières années?» Le tout premier avait été réussi en 1996 par Mike Legg, un Canadien qui jouait pour l’Université du Michigan en NCAA.

En LNA, c’est le Neuchâtelois de Ge/Servette Thomas Déruns qui avait marqué l’histoire en marquant de cette manière en 2010. Il avait été imité par Stefan Tschannen en 2016 et par Vincent Praplan en 2018. «Moi aussi, j’avais été influencé, se souvient Thomas Déruns. Mais je n’avais pas trouvé mon inspiration sur internet. Lorsque j’étais junior au HC La Chaux-de-Fonds, Yannick Dubé, un joueur de la première équipe, avait réussi ce geste à l’entraînement et dans un match de LNB. À l’époque, peu de gens l’avaient su car il n’y avait quasi pas d’images.»

Fils de hockeyeur et papa de deux joueurs en herbe, Christian Dubé mesure pleinement cette mutation. «Quand je jouais, il était inimaginable de réaliser certains gestes techniques en match. Si j’avais eu le culot de réaliser une passe entre les jambes ou de tenter un «airhook», je me serais fait casser la figure par des adversaires. Il y a quelques années, c’était considéré comme un manque de respect.» Et aujourd’hui? «Mes enfants travaillent ce type de mouvements sur la patinoire synthétique que j’ai aménagé dans notre sous-sol.»

Tout est sur l’appli

À l’évocation des mots de Dubé, Christophe Fellay acquiesce. Le directeur sportif du HC Sierre dispense des entraînements à des ados de 13-14 ans qui suivent la filière sport-études. «Le matin, quand ils se lèvent, ils regardent les séquences sur les applications de leur téléphone portable. L’après-midi, sur la glace, ils essaient de les reproduire.» Il sourit: «Les ados comprennent assez vite que ça demande beaucoup de travail et de talent pour réussir le geste.»