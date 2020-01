En l’absence de David Desharnais pour les deux prochains mois (le Québécois vient d’être opéré à une main), le gardien international est sans doute la seule source d’espoir pour Gottéron. Rien contre Zach Boychuk – le nouveau venu, auteur du premier but fribourgeois, qui a d’ailleurs encore été convaincant pour sa deuxième sortie avec les Dragons -, Viktor Stalberg, Ryan Gunderson, Andreï Bykov et même Julien Sprunger, mais si un homme peut encore guider Gottéron en playoff cette saison, c’est bien l’ange gardien des Dragons.

Hier à Lugano, Reto Berra a maintenu l’espoir dans les rangs fribourgeois durant 55 bonnes minutes, soit jusqu’à ce but du 4-2 sous forme de point final signé Alessio Bertaggia. Plus tôt dans la soirée, alors que les Dragons étaient en difficulté et menés 3-1, le portier du HCFG a réalisé un arrêt-miracle de très haut vol devant l’intenable David McIntyre (37e). Il y a fort à parier qu’un but supplémentaire à cet instant-là aurait définitivement plié la rencontre.

Inoffensif à 5 contre 5

Tandis que les Dragons comptent désormais cinq points de retard sur la barre et que Lugano, grâce à sa victoire de vendredi, est revenu à leur hauteur au classement (40 points chacun), les hommes de Christian Dubé se retrouvent une fois de plus en position délicate. La principale question, maintenant, est de savoir si cette équipe peut encore gagner des matches sans son maître à jouer québécois et si Berra ne sera pas condamné, au cours des prochaines semaines, à rendre des fiches parfaites devant les filets.

A Lugano vendredi, Gottéron a toutefois prouvé qu’il avait du cœur et qu’il était capable de s’accrocher. Mais hormis les deux buts marqués avec un homme en plus sur la glace, l’équipe de Christian Dubé n’est pas suffisamment productive ni dangereuse à forces égales sans un joueur de la trempe de Desharnais pour donner le tempo en zone offensive.

Cyrill Pasche, Lugano

Lugano – FR Gottéron 4-2 (1-0 2-1 1-1)

Cornèr Arena. 5879 spectateurs.

Arbitres: MM. Wiegand, Urban, Altmann et Bürgi.

Buts: 10e Postma (McIntyre, Wellinger) 1-0, 15e Klasen (McIntyre/ 5 c 4) 2-0, 28e Bertaggia (4 c 5!) 3-0, 29e Boychuk (Stalberg, Gunderson/ 5 c 4) 3-1, 45e Mottet (Furrer/ 5 c 4) 3-2, 55e Bertaggia (McIntyre, Wellinger) 4-2.

Lugano: Zurkirchen; Loeffel, Chorney; Postma, Wellinger; Chiesa, Riva; Ronchetti, Jecker; Bürgler, Sannitz, Suri; Klasen, McIntyre, Bertaggia; Zangger, Walker, Haussener; Fazzini, Romanenghi, Lammer. Entraîneur: Pelletier.

FR Gottéron: Berra; Abplanalp, Chavaillaz; Gunderson, Stalder; Kamerzin, Furrer; Gähler, Marti; Lhotak, Walser, Marchon; Brodin, Boychuk, Mottet; Sprunger, Bykov, Stalberg; T. Vauclair, Mojonnier, Lauper. Entraîneur: Dubé.

Notes: Lugano sans Jörg, Morini, J. Vauclair (blessés) ni Lajunen (surnuméraire). FR Gottéron sans Desharnais, Forrer, Rossi, Schmutz (blessés) ni Schmid (de retour des Mondiaux M20). Temps mort demandé par FR Gottéron (57’08). FR Gottéron sort son gardien au profit d’un sixième joueur de champ (de 57’08 à la fin du match).

Pénalités: 5 x 2’ contre Lugano, 4 x 2’ + 1 x 10’ (Brodin) contre FR Gottéron.