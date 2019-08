C'est un Christian Dubé très enthousiaste qui nous confirme l'information. «Oui, Reto Berra a bel et bien signé pour quatre saisons supplémentaires avec Fribourg Gottéron.» Le directeur sportif des Dragons peut être satisfait de son coup. Il s'est assuré les services du gardien de l'équipe de Suisse sur le long terme alors que celui-ci était en fin de contrat du côté de la BCF Arena. «C'est un signal fort pour le club, nous a précisé le Canado-suisse. Reto voulait avoir une chance de gagner un titre et il a choisi Fribourg pour essayer d'y parvenir. Je suis très satisfait et j'espère que cela va donner des idées à d'autres joueurs.»

Reto Berra va entamer sa deuxième saison avec les Dragons en septembre prochain. En 2017, il avait signé un contrat de cinq ans avec Fribourg Gottéron. Trois ans assortis d'une option pour deux années supplémentaires. Il avait récemment annoncé ne pas vouloir activer son option pour devenir agent libre l'année prochaine. Courtisé très sérieusement par Bienne, le Zurichois a donc finalement apposé sa signature au bas du contrat que lui a tendu Christian Dubé.