Très - trop? - souvent envoyé en tribunes, Denis Malgin continue de marquer des points lorsque l’on fait appel à lui. Buteur le 18 janvier le jour de son 23e anniversaire, l’attaquant soleurois n’avait plus mis les patins sur la glace en compétition depuis.

Relancé comme titulaire lundi lors du déplacement de Florida à Toronto, le No 62 des Panthers a joué 11 minutes 11, le temps de participer activement au premier but de sa formation. En 33 rencontres cette saison, le natif d’Olten, âgé de 23 ans, est à créditer de 11 points (4 buts et 7 assists). Menée 1-3 après un plus de deux tiers, la franchise floridienne a passé quatre goals dans les dix-huit dernières minutes pour s’imposer 5-3.

Dans les autres parties de la nuit, Philadelphie s’est imposé à Detroit (3-0) et les NY Rangers ont perdu dans leur antre contre Dallas (3-5).