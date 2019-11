Le 24 janvier dernier, Adrien Plavsic (49 ans) avait quitté le HC Valais-Chablais par la petite porte. Le Canado-Suisse avait été remercié par le club valaisan et remplacé par le Français Laurent Perroton. Ancien défenseur de LNA et LNB, le choix de deuxième tour des Blues de Saint-Louis en 1988 avait offert le titre à Zurich à 10 secondes du coup de klaxon (4-3), en 2000 contre Lugano.

«Il m'arrive encore de revoir cette séquence avec mes enfants, raconte-t-il. C'était vraiment un moment magique.» Et quand il revient sur les bords de la Limmat, doit-il sortir sa carte de crédit au restaurant? (Rires) «Oui! Mais je suis encore régulièrement invité à des soirées événementielles. Les gens ne m'ont pas oublié.»

L'importance du mental

Après la déconvenue subie au coude du Rhône, Plavsic a rebondi en Ligue junior majeur du Québec (LHJMQ). Depuis le début de la saison, il est l'assistant de l'entraîneur en chef Daniel Renaud chez les Cataractes de Shawinigan. «J'ai envoyé mon CV et j'ai été choisi. J'en suis ravi car j'avais envie de vivre une saison où toute la journée est uniquement concentrée sur le hockey. Jusqu'ici, je peux vous assurer que je ne regrette pas ce choix», explique le responsable des arrières. «J'aurais aimé bénéficier d'un encadrement quand j'avais l'âge des jeunes dont je m'occupe aujourd'hui. C'est gratifiant car je sens qu'il sont réceptifs, qu'ils sont à l'écoute de tout message susceptible de les aider dans leur progression. On travaille bien plus le mental qu'à mon époque. Si un joueur est bien dans sa tête, habité d'émotions positives, on va le voir sur la glace. C'est passionnant.»

Larionov, son maître à penser

Il se hasarde à un coup d'œil dans le rétro de sa carrière de coach: «En Suisse, il m'arrivait parfois de demander des conseils à Igor Larionov, qui est un ami. Il était un génie sur la glace, ses indications étaient donc précieuses.»

En LHJMQ, Adrien Plavsic a probablement reculé pour mieux rebondir. «J'ai acquis une certitude: je veux persévérer dans le métier, en apprendre toutes les ficelles et devenir un bon entraîneur.» En Suisse ou ailleurs? «Si une une opportunité se présente en Suisse, c'est sûr que j'y réfléchirais.»

Emmanuel Favre, Québec