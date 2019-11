Vous avez mis un terme à votre carrière au printemps dernier sous le maillot du HC Lugano après plus de mille batailles en Ligue nationale. Les matches, les entraînements, cela vous manque?

Le hockey, c’est ma passion. Je l’ai dans la peau, alors bien sûr, l’envie de jouer est toujours présente. J’ai la chance de pouvoir patiner tous les jours, ou presque, dans mon rôle d’entraîneur assistant chez les Ticino Rockets. Quand je vais sur la glace, je crois que je suis encore plus motivé que les joueurs! (rires) Pendant les matches sur le banc, il m’arrive souvent d’avoir envie de mettre un équipement et d’aller donner un coup de main! L'envie de jouer me démange! Cette semaine par exemple en raison de la pause internationale, plusieurs joueurs ont rejoint diverses sélections. Comme nous sommes peu à l’entraînement, j’ai vraiment hésité à prendre mon équipement pour m’entraîner à fond!

Vous êtes aussi directeur sportif des Rockets depuis la saison dernière. Vous pourriez assez facilement vous attribuer une licence de joueur, non ?

Oui, ça ne poserait pas trop de problèmes! J’ai arrêté ma carrière il y a peu de temps, donc je sais encore jouer et j’aurais encore le niveau. Mais voilà, j’ai décidé de tourner la page. Je me contente de me maintenir en forme physiquement, c’est déjà bien!

Parlez-nous de vos deux rôles à Biasca?

J’endossais déjà celui de directeur sportif des Rockets la saison passée, ma dernière au HC Lugano. La différence est que j’occupe désormais cette fonction à plein temps et que je suis chaque jour sur place à la patinoire. J’aime le côté organisationnel, la gestion d’une équipe. Quant à mon rôle d’assistant d’Alex Reinhard, notre entraîneur principal, c’est quelque chose de nouveau pour moi. Je n'avais jamais coaché auparavant. Alex s’occupe de tout l’aspect technique, c’est-à-dire de la préparation des entraînements aux entraînements sur la glace en passant par les analyses vidéos. A ses côtés, j'ai la chance de beaucoup apprendre.

Les Ticino Rockets collaborent avec cinq clubs – Ambri, Lugano, Davos, Lausanne et Bellinzone – ce qui implique forcément du mouvement au niveau des joueurs à disposition…

Nous avons un noyau de 15 à 18 joueurs qui sont à Biasca en permanence. Pour le reste, des joueurs des clubs partenaires viennent nous rejoindre pour compléter l’effectif. L’idée est de leur permettre soit de se remettre en forme après une blessure ou de bénéficier de temps de jeu. Le gardien Benjamin Conz (ndlr: blessé depuis le début de saison) par exemple vient de jouer trois matches avec nous. Il est retourné à Ambri et devrait être prêt à reprendre la compétition après la pause internationale.

Les Ticino Rockets, malgré la récente victoire de prestige contre le leader Ajoie, occupent la dernière place du classement de Swiss League. L’accumulation de défaites, surtout pour de jeunes joueurs, ne doit pas être facile à gérer, n’est-ce pas?

C’est un paramètre important qu’il ne faut pas négliger. Il faut rester positif. Ce qui est toutefois encourageant, c’est que nous avons notre chance à chaque match, nous ne partons plus battu d’avance comme cela pu être le cas par le passé.

Quels sont vos plans de carrière à titre personnel?

J’ai signé un contrat d’une année avec les Rockets. Je reste ouvert à toutes propositions éventuelles à compter du printemps prochain. On verra bien ce que l’avenir me réserve.

Cyrill Pasche