Quelle soirée pour Damien Riat! Et un, et deux, et trois et quatre buts en 60 minutes pour l’attaquant du HC Bienne, qui a, à lui seul, dynamité le HC Davos samedi soir. Un quadruplé dans une victoire 5-2, autant dire que le Genevois a fait feu de tout bois face aux Grisons, portant au passage son total saisonnier à 10 buts. «C’est la première fois de ma carrière que je marque autant de buts en un match, sourit-il. En fait, j’avais déjà mis quelques doublés. Mais même un coup du chapeau, ça ne m'étais jamais arrivé.»

Quelle belle soirée pour Riat. Une performance qui tombait surtout à pic pour le HCB. Le quadruplé de l’international suisse a du même coup envoyé le club seelandais en play-off à une semaine de la fin de la saison régulière. Un timing parfait. «On pourra souffler un peu avant notre prochain match vendredi contre Zurich», souligne-t-il.

A l’image de son équipe, Riat retrouve la forme au bon moment, lui qui a connu de gros pépins physiques cet hiver. Un puck reçu sur le casque en novembre à Lugano aurait pu avoir des conséquences dramatiques. «J’avais un caillot de sang à la tête et j’ai dû rester en observation à l’hôpital à Berne. J’ai eu de la chance dans ma malchance, car les conséquences auraient pu être très graves. Aujourd’hui, je me sens de nouveau en forme, même si cela a pris un certain temps jusqu’à ce que je retrouve mes sensations. Tout ce qu’il me reste à faire, c’est de continuer à travailler pour être le plus performant possible et réaliser une bonne fin de saison.»

Un rendez-vous avec Genève?

Auteur d’une saison plutôt mitigée jusqu'ici, Riat monte en puissance depuis quelques matches. A l’approche des play-off, cela tombe bien pour le HCB. Il y a une année, le Genevois avait déjà été excellent durant les séries pour le titre (demi-finaliste contre Berne). «J’aime bien l’intensité des play-off, c’est un jeu qui me convient bien», avoue-t-il.

A deux rondes de la fin, et alors que le classement peut encore évoluer, le HC Bienne se verrait pour l’instant affronter… GE Servette en quarts de finale. «Ce serait une affiche spécialement conçue pour moi, rigole l’ancien junior du club des Vernets, qui a lancé sa carrière dans l'élite avec le GSHC durant la saison 2015-2016. Affronter Genève, pourquoi pas? De toute façon, en play-off, il faut être capable de battre n’importe qui.»

