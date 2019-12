Le HC Davos a réussi un joli coup sur le marché des transferts saturé des gardiens de but. Le club grison a mis sous contrat l’international helvétique Robert Mayer (30 ans) pour les quatre prochaines saisons, à compter de l’exercice 2020-2021. Le gardien de Genève-Servette quittera donc les Aigles après six saisons passées aux Vernets, où il était arrivé en 2014 après cinq saisons dans l’organisation des Canadiens de Montréal durant lesquelles il a principalement évolué dans le club-ferme des Hamilton Bulldogs.

Retour «à la maison»

Le portier d’origine tchèque, qui a grandi à Coire, poursuivra ainsi sa carrière chez lui aux Grisons. Le HC Davos possède toutefois déjà deux gardiens dans son effectif : Joren van Pottelberghe (22 ans) et Sandro Aeschlimann (24 ans). Le premier nommé, drafté par les Detroit Red Wings en 2015 (4e ronde, 110e choix) et sous contrat au HCD jusqu’en 2021, dispose d’une clause de sortie pour l’Amérique du Nord et il n’est pas exclu qu’il en fasse usage à l’avenir. Aeschlimann est également lié au club grison jusqu’au terme de l’exercice 2020-2021.

En s’attachant les services de Mayer pour quatre années, le HC Davos s’est assuré une certaine stabilité devant les filets, d’autant plus que le marché est extrêmement concurrentiel avec plusieurs équipes à la recherche d’un gardien numéro un pour la saison prochaine (Berne, Bienne et Lugano notamment). Mayer se trouve actuellement avec l’équipe nationale et disputera le tournoi Naturenergie Challenge à Viège. La Suisse affrontera la Norvège jeudi (19h45) puis la Russie ou la Slovaquie vendredi à la même heure.