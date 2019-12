Une dernière fois, on va regretter le départ de Robert Mayer. Car depuis le début de la saison, le gardien des Aigles semble avoir compris qu’il avait de l’or dans la canne et la mitaine. Du coup, certains en viendraient presque à se demander si le club grenat n’a pas fait une grosse bêtise en le laissant filer vers Davos à compter de la saison prochaine.

Difficile de le nier, l’international suisse porte une très grosse part de responsabilité dans le fantastique parcours de l’équipe genevoise, qui se retrouve co-leader (certes avec des matches en plus, mais tout de même) du championnat à Noël. Qui l’eût cru?

Une totale sérénité

Lors d’une dernière semaine 2019 un peu folle - quatre matches en six jours en réalité -, Robert Mayer et redevenu Robert Meilleur. Comme il l’avait été lors des play-off contre Berne la saison dernière. Il a été ce socle qui a permis à ses coéquipiers de pouvoir gagner lors de chaque sortie. C’est bien la force des grands gardiens que d’offrir ce genre d’offrande en enchaînant les performance majuscules.

Au-delà de tous les chiffres (97,22 % d’arrêts à l’Ilfis), il a dégagé une totale sérénité alors que GE Servette a souvent souffert cette semaine. Que ce soit contre Davos, à Lausanne, ou encore lundi soir à Langnau, rien d’autre n’aurait été possible que le pire sans Robert Mayer.

Alors oui, à GE Servette, on pourrait regretter de le voir partir pour aller passer ses plus belles années (c’est lui qui le dit, s’estimant être au sommet de son art à 30 ans) ailleurs, après avoir été poli par Sébastien Beaulieu, son entraîneur, depuis son arrivée à Genève en 2013. Mais aux Vernets, on préfère se réjouir du présent tout en se persuadant d’avoir fait le bon choix en misant sur le jeune Gauthier Descloux (qui sera aidé par le vétéran Manzato), qui a tout pour devenir, lui aussi, le meilleur. Comme Robert.

Grégoire Surdez, Langnau

