Théo Rochette

17 ans, Saguenéens de Chicoutimi, centre

Le club de l’ex-junior du Lausanne HC, qui a remporté ses trois derniers duels, trône en tête de la Division Est, à égalité avec les Wildcats de Moncton. Après son absence de plus de trois semaines due à une mononucléose, Rochette est redevenu Rochette, tout simplement. Au sein d’un groupe talentueux, où la chimie opère, il a obtenu quatre points personnels en plus de remporter 55% des mises au jeu. On appelle ça un leader, un vrai.

David Aebischer

19 ans, Olympiques de Gatineau, défenseur

L’équipe du défenseur fribourgeois reste sur deux rencontres cauchemardesques. Une dégelée contre la pire formation de la ligue (6-2 à Bathurst) et une dérouillée le lendemain à Moncton (5-1). Comme on dit, les gars d’Eric Landry ne sont pas sortis du bus. Le Suisse a cependant constitué une exception. Il s’est inscrit au pointage dans chaque rencontre (un but et une mention d’aide) et rendu une carte de -2 alors que la différence de buts générale a été de -8. L’ex-junior de Gottéron est le joueur clé de l’équipe, mais il serait bon que ses coéquipiers emboîtent son pas.

Noah Delémont

17 ans, Titan de l’Acadie Bathurst, défenseur

Bien que blanchi de la feuille de pointage, l’ex-arrière du HC Bienne a brillé lors des deux dernières rencontres qui se sont soldées par des victoires (6-2 contre Gatineau et 3-2 face à Charlottetown). Son différentiel de +4 cumulé lors des ces deux sorties témoignent du rôle grandissant assumé par le Suisse au sein de la troupe de Mario Durocher.

Gaëtan Jobin

18 ans, Islanders de Charlottetown, ailier

L’équipe du Fribourgeois est engluée dans une spirale négative et a aligné trois revers par la plus mince des marges. Ce manque de constance a fragilisé la position de la formation de Jim Hulton (toujours 4e) par rapport à leurs rivaux qui poussent par l’arrière. Dans cette mauvaise passe, l’ex-junior de Gottéron échappe à la critique (-1 sur l’ensemble des trois matches). Mais il faudra qu’il s’emploie à tirer davantage sur les buts et qu’il se positionne davantage dans les zones où ça fait mal.

Valentin Nussbaumer

19 ans, Cataractes de Shawinigan, ailier

L’équipe du Jurassien a connu une semaine en demi-teinte (victoire 6-3 contre Cap Breton et revers 6-4 devant Rimouski). L’ex-Biennois n’a pas fait trembler les cordages et a conservé un différentiel neutre. Avec sa fiche de 15 points en 22 matches et son implication physique sans faille, il fait partie de la force de frappe des Cataractes. A lui maintenant de retrouver le chemin des filets pour peaufiner son excellent travail.

Noah Patenaude

16 ans, Sea Dogs de Saint John, gardien

Avec treize buts accordés en deux rencontres lors de leur voyage en Abitibi, les hommes de coach Dixon on senti le vent du nord dans leurs oreilles. Toujours tenu à l'écart de l’action par le protocole des commotions cérébrale, le Neuchâtelois a hâte de renouer avec l’action afin de donner une chance supplémentaire aux siens d'engranger des points précieux dans la courses aux séries.

EN BREF

Stéphane Python (51 ans) est un ancien joueur. Coach depuis 1989, il a occupé des postes d’entraîneur assistant en LNB et en LNA. Il a été entraîneur en chef en première division italienne et 1re ligue suisse. Installé au Québec depuis 2014, il a été entraîneur et manager général d’équipes juniors au Canada.