L'annulation du Mondial

«En voyant tout ce qu'il se passait au tour de nous, je me disais que ce n'était qu'une question de temps avant que les Mondiaux de hockey ne soient annulés à leur tour. C'était inéluctable. Et cette décision me semble logique. Je crois qu'en ce moment, on est tous d'accord pour dire que la priorité, c'est la santé. Et que le sport doit passer au second plan.»

La perspective de disputer un Mondial en Suisse

«Reste à savoir quand il sera possible de replacer ces championnats du monde dans notre pays. D'un point de vue personnel, avec mes 29 ans, si l'occasion se représente dans un ou deux ans, ce sera envisageable d'y participer. En revanche, s'il faut attendre cinq ou six ans, ce sera plus compliqué. Et je devrai peut-être me dire que j'ai manqué une chance unique de disputer un Mondial à la maison. Chaque année, on espère être sélectionné pour le rendez-vous de mai. C'est dans un coin de notre tête tout au long de la saison. Mais là, la motivation était encore plus forte. Alors je suis forcément déçu. Après, ma sélection pour ce tournoi n'était pas garantie non plus. Mais disons que tout le monde en Suisse se voit privé de quelque chose qui s'annonçait exceptionnel à vivre. De l'intérieur comme de l'extérieur.»

Son actualité de hockeyeur

«Depuis notre dernier match, je n'ai pas fait grand-chose. Désormais, on a six mois devant nous jusqu'à la reprise. Si tout va bien... On n'a plus de raison de nous entraîner intensément à court terme, mais on ne peut pas non plus se permettre de ne rien faire. On doit se maintenir en forme. Le HC Lugano nous a offert la possibilité de louer ou d'acheter des vélos d'appartement. J'en ai commandé un. Sinon, je fais du gainage, des squats... Je m'adapte avec le peu de moyens à disposition et avec le fait que l'on doit rester chez soi. Je vous assure qu'il existe suffisamment d'exercices qui font mal, même en situation de confinement! Et puis viendra le moment où on recevra un programme d'entraînement de la part du club. Une chose est certaine: la préparation estivale s'annonce... différente. Le chômage partiel? On ne nous en a pas parlé, à Lugano.»

La situation du coronavirus au Tessin

«Je suis actuellement en Romandie. Mais dès lundi, je serai de retour au Tessin. Pour des raisons familiales. Mon épouse doit accoucher dans deux mois. On vit dans le canton le plus touché par le coronavirus jusqu'ici. C'est forcément préoccupant. On est censés se rendre à un contrôle. Mais avant d'y aller, on va appeler l'hôpital pour savoir si c'est indispensable. D'autant qu'il y a deux semaines, au dernier contrôle, tout allait bien pour la future maman et le bébé. Tout cela nous travaille. On entend des choses. On se demande si l'accouchement va pouvoir se faire au Tessin. Si je pourrai être présent. Il y a pas mal d'incertitudes. Au final, on prendra la décision qui est la meilleure pour la santé de ma femme et de notre enfant.»

Propos recueillis par Jérôme Reynard