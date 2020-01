Seul représentant helvétique - en attendant peut-être Nico Hischier - lors du prochain All Star Game, Roman Josi marque la saison de NHL de son empreinte. Le Bernois a délivré deux nouvelles passes décisives mercredi lors de la 12e édition du Winter Classic, qui a réuni 85'630 spectateurs au Cotton Bowl de Dallas - la deuxième meilleure affluence après celle de 2014 (105'491).

Le défenseur suisse, qui a passé près de 33 minutes sur la glace texane - la blessure de Ryan Ellis n'y est pas étrangère - avait idéalement lancé sa formation des Nashville Predotors sur les bons rails lors du premier tiers-temps (2-0, buts de Duchene et Fabbro) mais les Stars ont accéléré avec trois buts en huit minutes lors de l'ultime période pour rafler la mise, 4-2 score final.

One thing's for sure — @Matt9Duchene's starting the New Year off on the right note. #WinterClassic pic.twitter.com/tFnUTR7yvz