À 17 matches de la fin de la saison régulière, Roman Josi a déjà égalé les standards de sa saison offensive de référence, en 2015-2016. Grâce à son 16e but, le premier de la défaite des Predators contre Edmonton (3-8), le Bernois a en effet atteint la barre des 61 points. Sauf blessure ou panne incompréhensible d'inspiration, il battra bientôt son record personnel et peut lorgner la marque de Timo Meier, devenu l'an dernier le Suisse le plus prolifique de l'histoire en NHL (66 points).

La performance de leur capitaine n'a pas empêché les Predators de prendre l'eau face aux Oilers de Gaëtan Haas (11'16 de jeu). Edmonton a été littéralement porté par Leon Draisaitl. L'Allemand a trouvé quatre fois le chemin des filet, parachevant son oeuvre d'un assist. Il prend du coup la tête du classement des compteurs avec 107 points (43 buts/64 assists).

Dans l'autre match de la nuit, Colorado a battu Detroit 2-1.