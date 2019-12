Quatre Suisses se sont inscrits au pointage lors des treize matches du championnat de NHL qui se sont disputés dans la nuit de lundi à mardi.

Récompensé par la première étoile, Roman Josi continue de marcher sur l’eau. Alors que les Arizona Coyotes étaient de passage à Nashville, le capitaine des Predators a ajouté deux coches à sa fiche. Il a collecté un 21e assist sur l’ouverture du score de Filip Forsberg avant de se charger du troisième goal de la franchise du Tennessee, qui s’est imposée 3-2.

Roman Josi with his 14th goal of the year! Preds back up 2!#Preds pic.twitter.com/ah1yGTtiK2 — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) December 24, 2019

Le défenseur bernois, qui a amassé neuf points dans ses cinq dernières parties, s’approche de la moyenne d’un point par match. En 36 sorties, il a obtenu 35 mentions personnelles, dont 14 buts.

A St.Paul, où le Minnesota Wild a réduit les Calgary Flames au mutisme (3-0), Kevin Fiala a contribué au goal de la victoire attribué à Joel Eriksson Ek. L’ailier saint-gallois compte désormais treize mentions d’aide.

Joel Eriksson Ek pots his third of the year to put the Wild on the board!#MNWild pic.twitter.com/s9weBUameb — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) December 24, 2019

Au TD Garden de Boston, les Washington Capitals ont été déculottés par les Bruins (7-3). A l’origine du troisième filet des visiteurs, le défenseur zurichois Jonas Siegenthaler a cependant griffé la feuille officielle dans un troisième duel de rang.

Au Scotiabank Arena de Toronto, Nino Niederreiter a vécu une soirée renversante. Après avoir été menés 3-0 par les Maple Leafs, les Carolina Hurricanes ont pris les devants (3-5 et 4-6) avant de s’incliner 8-6. L’ailier grison (-2) a effectué une passe décisive.

Avec le joueur de centre valaisan Nico Hischier et l’arrière zurichois Mirco Müller dans leur alignement, les New Jersey Devils ont renoué avec le succès à Chicago où ils ont infligé une claque aux Blackhawks (7-1).

Un autre Suisse a souri: le défenseur zurichois Dean Kukan rentré de New York avec les deux unités de la victoire des Columbus Blue Jackets face aux Islanders (2-3). Fraîchement rappelé par le grand club, l’ex-Genevois Nathan Gerbe a touché une fois la cible pour les tuniques bleues. Il s’agit de son premier but dans la ligue professionnelle nord-américaine depuis 2016.

Nathan Gerbe! Columbus takes the lead with Gerbe's first of the year in his return to the NHL!#CBJ pic.twitter.com/x4djntEA6T — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) December 24, 2019

Le Seelandais Gaëtan Haas (-1), lui, a été confronté à la défaite avec les Edmonton Oilers à Vancouver (4-2).

Quant au Canadien de Montréal, il a complété son voyage dans l’Ouest canadien avec un gain contre les Winnipeg Jets (2-6) qui ont composé avec le défenseur zougois Luca Sbisa (-2).

On va demander un batte de baseball signé Danault, pour Noël.



We're asking for an autographed Danault baseball bat for Christmas.#GoHabsGo pic.twitter.com/Jq82k0tfNa — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) December 24, 2019

Les Habs ont ainsi empoché six points dans ces quatre duels sur la route et se maintiennent dans la zone des équipes actuellement qualifiées pour les play-off.

