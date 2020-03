Dans la nuit de mardi à mercredi, alors que huit matches figuraient au calendrier, Roman Josi (29 ans) s’est rapproché du record de points détenu par un Suisse lors d’une saison régulière de NHL.

Au Centre Bell, où les Nashville Predators ont facilement battu le Canadien de Montréal (4-2), le défenseur bernois a été crédité de ses 48e et 49e assists de la campagne.

A treize parties du terme de l’exercice, le capitaine du club du Tennessee présente une fiche de 65 points, soit un de moins que la marque nationale de référence détenue par Timo Meier. En 2018-2019, l’ailier appenzellois des San Jose Sharks avait inscrit 66 fois son nom sur la feuille des compteurs.

Deux autres Suisses ont embelli leur fiche personnelle.

Au Little Caesars Arena de Detroit, Nino Niederreiter a contribué au succès des Carolina Hurricanes (2-5). En avantage numérique, l’ailier grison a marqué le 1-2 à la 30 minute. Il s’agit de son 11e goal de la saison.

Nino Niederreiter goes to the net and gets a bounce. Jake Gardiner's point shot deflects off of Nino and in. Other assist to Vincent Trocheck (first assist as a Hurricane). A power play goal gives the Hurricanes a 2-1 lead in Detroit. pic.twitter.com/J9OgAKSX69